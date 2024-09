Quando chega o momento de comprar um carro, é natural que surjam algumas dúvidas do que escolher. No filtro dessas escolhas, os modelos se dividem entre novos e usados, que abrem o leque de opções.

Hoje é muito fácil comprar um bom carro usado, mas ainda é um tabu para muitas pessoas, que sempre optam pelos zero-km. Porém, é certo que os usados valem muito a pena, só é preciso saber avaliar com atenção para não cair numa cilada.

De qualquer forma, dependendo do perfil do comprador, o carro novo pode ser mais adequado, por isso decidi listar motivos para comprar ou fugir de carros usados. Analise cada um deles e depois comente em qual você se encaixa.

Vantagens do carro usado

Mais barato na compra: Por motivos óbvios, os usados são sempre mais baratos. Até mesmo quando aparece uma promoção significativa em um modelo zero-km ou quando acontecem incentivos fiscais do governo, é certo que o mercado de usados vai acompanhar a queda dos novos, e seus veículos ficarão mais baratos.

De cara, você consegue economizar bastante nessa transação, fora que geralmente os extras de documentação, como IPVA e emplacamento, já foram pagos pelo dono anterior.

Ainda que o comprador não queira pagar menos do que já está disposto a pagar, no mercado de usados ele pode escolher um modelo superior gastando o mesmo que gastaria em um zero-km mais simples.

Por fim, os usados são os únicos que conseguem atender quem tem orçamento abaixo do valor do mais barato dos carros novos.

Menor desvalorização: a desvalorização de qualquer carro é sempre mais significativa nos seus primeiros anos. Quem tira um zerinho da concessionária e deseja revender no minuto seguinte não consegue ter de volta o valor pago pelo bem.

Os usados também desvalorizam, mas em uma velocidade bem menor, pois a maior parte já foi absorvida. Inclusive, não são raros os casos de carros usados que foram revendidos por um valor até maior do que foi pago na compra.

Variedade: é infinitamente maior que dos carros novos. Alguém com R$ 100 mil para comprar um carro novo, se depara com opções limitadas no mercado de novos. Já no mercado de usados, para cada ano que for considerado, diferentes opções de modelos e versões vão aparecer, inclusive os que já saíram de linha.

Possibilidade de negociação: aqui, um dos meus motivos favoritos, que permite que o preço seja negociado sem limites. Lojas e concessionárias de carros novos precisam praticar os preços sugeridos pelo fabricante, com margens de negociação muito pequenas.

Já nas negociações dos carros usados, principalmente quando é feita entre particulares, um valor de tabela - geralmente a Fipe - é utilizada como referência, mas o valor pago pelo carro pode ser bem menor, de acordo com a necessidade de urgência do vendedor, ou das habilidades de negociação do comprador.

Desvantagens do carro usado

Falta de históricos: nem sempre é possível verificar todo o passado de um carro. Adoro negociar com o primeiro e único dono, que apresenta histórico de manutenção e conta toda a história do carro, inclusive possíveis reparos que foram feitos.

Mas, na real, nem sempre é assim. Por vezes, na avaliação de um carro usado, seu passado é nebuloso. É necessário aptidões de detetive para tentar desvendar a quantidade de donos, como e onde foi utilizado, o que foi feito na manutenção, quais reparos foram feitos na funilaria e por aí vai.

Quem tem receio de comprar algo sem saber seu passado dificilmente se convence a encarar um carro usado.

Custos de manutenção: por melhor que um carro usado esteja, é provável que manutenções mais caras apareçam com mais frequência. Dificilmente quem está vendendo faz tudo que precisa ser feito, optando apenas por melhorias pontuais, como as estéticas.

Esse quadro piora nos casos que as manutenções foram negligenciadas por mais tempo. Recebo muitas mensagens de compras mal feitas, de carros que estavam bem apresentáveis, mas escondiam problemas que só aparecem depois da compra.

Tecnologia desatualizada: tal como acontece com um computador ou um celular, os carros evoluem a cada ano que passa. Quem tem o perfil de acompanhar as tecnologias dificilmente se contenta com um carro usado.

Por mais que um carro usado com cinco anos de uso possa ter um motor eficiente, pacote completo de segurança e conectividade com o celular, é certo que um zero-km da mesma categoria terá essas mesmas coisas em versões atualizadas.

Garantia limitada: os fabricantes estão oferecendo prazos de garantia cada vez maiores, o que permite que um segundo ou terceiro proprietário ainda consiga usufruir desse benefício. Para isso, é preciso respeitar as revisões nas concessionário, algo que nem sempre é feito até o fim.

Ou seja, nem sempre um usado contará com a garantia do fabricante, e dependendo do problema que possa aparecer, o reparo se torna inviável e o dono fica com um pesadelo nas mãos.

