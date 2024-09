Queimadas em SP: Número de unidades de conservação fechadas sobe para 81

Do UOL, em São Paulo

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo determinou o fechamento de mais uma unidade de conservação na tarde desta quinta-feira (5). Com o anúncio, o número de unidades de conservação fechadas no estado chega a 81.

O que aconteceu

Secretaria determinou o fechamento imediato do Núcleo Cabuçu, do Parque Estadual da Cantareira. A ação foi anunciada após a detecção de focos de incêndio nos municípios de Guarulhos, Mairiporã e São Paulo. A decisão foi tomada pelo governo em resposta ao crescente risco de incêndios florestais, que coloca em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação.

Helicóptero está lançando água para combater as chamas no local. A região está sendo monitorada por drones térmicos e equipes terrestres, e equipes da Fundação Florestal atuam em ações de prevenção e de apoio às comunidades vizinhas, informou a Defesa Civil do estado.

Outras 80 unidades de conservação estão fechadas desde 1º de setembro.O Fechamento seguirá até o dia 12 de setembro, porém, o prazo pode ser revisado e estendido conforme as condições climáticas e os riscos associados.

Número de bombeiros atuando no combate aos incêndios aumentou em quase 80%. A quantidade de bombeiros civis cresceu de 57 para 102 pessoas. Além disso, a operação recebeu 15 novos veículos equipados com motobombas com capacidade de 600 litros de água.