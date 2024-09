Uma turista morre e dois são resgatados após avalanche na Argentina

Uma turista estrangeira morreu e dois argentinos foram resgatados após uma avalanche que ocorreu na tarde de quarta-feira na colina López, perto da cidade de Bariloche, na região da Patagônia, na Argentina, informou a agência de proteção civil local nesta quinta-feira (5).

"Foi encontrado o corpo sem vida de uma pessoa estrangeira e depois conseguimos localizar outra pessoa com vida, com alguns hematomas, mas sem maiores preocupações", declarou à AFP Carlos Madjinca, Secretário de Proteção ao Cidadão de Bariloche, cidade localizada na província de Rio Negro e um dos principais destinos turísticos da Argentina.

A operação, que envolveu membros do comitê de socorro do Clube Andino, pessoal do Exército da montanha, Gendarmeria, guardas florestais do parque nacional e bombeiros, foi lançada depois da constatação de que as três pessoas não retornaram ao refúgio no horário programado e do registro de que uma avalanche havia ocorrido na área, explicou o funcionário.

Madjica não soube informar à AFP o lugar de origem da pessoa falecida. Segundo o jornal La Nación, era uma mulher escocesa de 27 anos.

Além disso, o funcionário explicou que havia uma terceira pessoa que permaneceu desaparecida até esta quinta-feira, mas depois a vítima conseguiu falar com a linha de emergência por telefone, o que tornou possível localizá-la e resgatá-la.

O chefe da comissão de auxílio do Clube Andino local, Nahuel Campitelli, informou que o homem resgatado nesta quinta-feira foi afetado pela "hipotermia e congelamento".

"É um milagre, o corpo dele ficou travado pelos esquis, ele conseguiu tirar o braço para usar o telefone, mas não conseguiu sair da neve porque seu corpo estava preso", disse Campitelli ao canal de televisão TN.

Madjinca enfatizou que as duas pessoas resgatadas estão fora de perigo e informou que o corpo da falecida está no necrotério e que um processo judicial será aberto sobre o caso.

A comissão do Clube Andino disse que a principal hipótese é que as três pessoas estivessem praticando uma travessia em esqui quando a placa sobre a qual transitavam se soltou, provocando a avalanche.

tev/lm/llu/jmo/mvv

© Agence France-Presse