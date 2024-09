Trump se declara inocente em processo sobre tentativa de intervir na eleição de 2020

Donald Trump se declarou inocente nesta quinta-feira de acusações criminais em um indiciamento federal revisado que acusa o ex-presidente dos Estados Unidos de tentar reverter sua derrota na eleição de 2020.

Os advogados de Trump apresentaram a declaração em seu nome no início de uma audiência judicial em Washington, cujo foco era como o caso deveria prosseguir depois que a Suprema Corte dos EUA decidiu que ex-presidentes têm ampla imunidade contra processos criminais.

Trump, o candidato republicano na eleição presidencial de 5 de novembro deste ano, não compareceu à audiência.

O novo indiciamento, apresentado em agosto, incluiu as mesmas quatro acusações que o obtido no ano passado pelo advogado especial Jack Smith, mas retirou alegações que a Suprema Corte considerou que não poderiam continuar fazendo parte do caso.

Espera-se que a juíza distrital Tanya Chutkan considere as propostas conflitantes de Smith, que está tentando levar o caso adiante, e de Trump, que está pressionando para adiar a ação até depois da eleição. A Suprema Corte instruiu Chutkan a decidir se outras partes do caso devem ser descartadas.

Trump enfrenta quatro acusações criminais que o acusam de usar falsas alegações de fraude eleitoral para prejudicar os resultados da eleição e impedir a certificação de sua derrota para o presidente democrata Joe Biden.

O caso foi adiado por meses enquanto Trump perseguia sua alegação de imunidade e é praticamente certo que não irá a julgamento antes de Trump enfrentar a vice-presidente democrata Kamala Harris na eleição.

Trump argumentou que o indiciamento, assim como outros processos legais contra ele, são tentativas politicamente motivadas de prejudicar sua campanha presidencial.

A Suprema Corte decidiu em julho, por 6 votos a 3, que se presume que ex-presidentes sejam imunes a processos criminais por ações tomadas como parte de suas responsabilidades oficiais como presidente.

Smith argumentou que todas as alegações restantes não estão cobertas pela decisão de imunidade e podem ser levadas a julgamento.

Os promotores disseram que estão preparados para apresentar documentos judiciais expondo seu argumento "a qualquer momento que o tribunal considerar apropriado".

Os advogados de Trump, por sua vez, sugeriram que Chutkan não deveria começar a avaliar o impacto da decisão sobre a imunidade até dezembro, após a eleição.

Se Trump vencer a eleição, espera-se que ele instrua o Departamento de Justiça a retirar as acusações.

Trump propôs que seus advogados primeiro movam uma ação para arquivar o caso com base em um argumento de que Smith foi nomeado ilegalmente como promotor especial de acordo com a Constituição dos EUA.

Trump usou o mesmo argumento para convencer um juiz federal da Flórida, nomeado por ele mesmo quando era presidente, a arquivar um segundo processo criminal, também movido por Smith, que acusava o ex-presidente de manter ilegalmente documentos confidenciais após deixar o cargo. O gabinete de Smith está recorrendo dessa decisão.

O tribunal federal de apelações em Washington já havia confirmado anteriormente a autoridade dos promotores especiais para lidar com determinadas investigações delicadas.