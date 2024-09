Sakamoto: Marçal sabe que povo tá de olho no tamanho do PIB de Lula

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) sabe que o povo está de olho no tamanho do PIB do governo Lula e nas melhorias dos indicadores econômicos — como maior poder de compra, queda no desemprego e melhor qualidade de vida —, destacou o colunista do UOL Leonardo Sakamoto durante participação no UOL News 2ª Edição desta quarta (4).

O Pablo tem muitos defeitos, mas de burro não tem nada. O que ele está querendo dizer com 'se Lula estiver aí, eu não saio'? Traduzindo: se a economia estiver bem, eu não saio. Como ele está falando de Lula, ele não está falando simplesmente de uma outra figura carismática que ele pode bater de frente, que ele tem medo do Lula como figura. Não é a figura do Lula que está em jogo, é a economia.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Economia do que? Desemprego caindo, está em 6,5%; renda do trabalhador aumentando, aumentou 5% no último ano comparado com o ano anterior; o PIB deu um pico agora, um crescimento de 1,4% no segundo trimestre e pode até passar de 3% neste ano de novo; as dívidas dos trabalhadores caindo; a fome extrema despencando, por conta da dobradinha desde o auxílio emergencial do governo Bolsonaro e depois com a ampliação do valor agora no governo Lula em cima do Bolsa Família; e a ampliação do salário mínimo, o aumento real.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Todo esse pacotão os economistas não conseguem explicar, mas o fato é que a percepção da qualidade de vida está melhorando. Com isso, o preço dos alimentos começa a arrefecer. O IPCA 15, feijão, arroz, verduras e legumes começa a cair, apesar de uma queda no tamanho da agricultura.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto lembrou que a popularidade de Lula — que tende a subir agora — estava até pior e justamente por conta dos preços no mercado.

No final das contas, a percepção da qualidade de vida vai melhorando, e a popularidade do Lula que tinha sido pior por conta do aumento da comida, começa a arrefecer. Ou alguém acha realmente que o grosso da população brasileira reduziu a popularidade do Lula, torceu o nariz para ele nos últimos meses por conta da relação dele com Benjamin Netanyahu. Faça-me o favor, bora ler mais.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Com isso, o Lula começa a construir um caminho para voltar a ser um nome fortíssimo na reeleição em 2026. E contra uma economia que o próprio Marçal fica brigando exatamente nesse ponto de empreender, da economia, do crescimento, de trazer bem estar material. Só que aí você vai ter outra pessoa no poder que já [fala]: 'olha, trouxe bem estar material, olha o resultado, ele está só prometendo'. Fica difícil para ele concorrer contra isso.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

