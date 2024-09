Tabata promete congelar tarifa do ônibus por 4 anos e enfrentar elo com PCC

Do UOL, em São Paulo

A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) prometeu, em sabatina UOL/Folha, que manterá a tarifa do ônibus congelada por quatro anos. Segundo ela, a prefeitura terá que continuar subsidiando o sistema "enquanto o transporte público estiver financiando o crime organizado".

O que aconteceu

Tabata afirmou que combater a corrupção no transporte público é "briga para gente grande". A candidata se referiu a denúncias recentes, levantadas pelo Ministério Público, de que empresas de transporte da capital têm lavado dinheiro do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A candidata listou três medidas necessárias para manter o preço da tarifa: combater a corrupção no sistema, redesenhar as linhas de ônibus e recompor o Fundurb (Fundo de Desenvolvimento Urbano), que, segundo ela, perdeu recursos na gestão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB)

"Eu não tenho medo de enfrentar o crime organizado", disse ela. A candidata também alfinetou Nunes nesse ponto, afirmando que a medida dele em relação ao problema foi "gravar um vídeo elogiando as empresas".

A gente vai fazer essa conta fechar combatendo a corrupção, redesenhando as linhas, recompondo o uso correto do fundurb e explorando publicidade nos pontos, nas paradas, nos terminais de ônibus

Assista à íntegra:

Sabatinas UOL/Folha

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo promovem sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo para discutir temas que preocupam os eleitores da cidade. Pablo Marçal (PRTB) foi o primeiro entrevistado, e o próximo é Ricardo Nunes (MDB). Veja a programação:

Pablo Marçal (PRTB): quarta-feira (4);

Tabata Amaral (PSB): quinta-feira (5), às 10h;

quinta-feira (5), às 10h; Ricardo Nunes (MDB): sexta-feira (6), às 15h.

sexta-feira (6), às 15h. Guilherme Boulos (PSOL): na segunda-feira (9), às 10h30;

na segunda-feira (9), às 10h30; Altino Prazeres (PSTU): terça-feira (10), às 9h;

terça-feira (10), às 9h; Ricardo Senese (UP): quarta-feira (11), às 9h;

quarta-feira (11), às 9h; João Pimenta (PCO): quinta-feira (12), às 9h;

quinta-feira (12), às 9h; José Luiz Datena (PSDB): sexta-feira (13), às 10h;

sexta-feira (13), às 10h; Bebeto Haddad (DC): na segunda-feira (16), às 9h;

na segunda-feira (16), às 9h; Marina Helena (Novo): quarta-feira (18), às 9h.

*Participam desta cobertura:

Caíque Alencar, Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro, em colaboração para o UOL.