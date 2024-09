RS recebe 85% das declarações anuais de rebanho esperadas em 2024

São Paulo, 5 - O Rio Grande do Sul recebeu 307.810 declarações anuais de rebanho dos produtores do Estado, o que corresponde a 85,56% do total esperado, informou, em nota, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado. O balanço foi divulgado um mês após o encerramento do prazo da Declaração Anual de Rebanho, período reservado à digitação das declarações entregues em papel no Sistema de Defesa Agropecuária da pasta.Ainda conforme a nota, "o índice se manteve condizente com a média de declarações de rebanho entregues nos anos anteriores".As Supervisões Regionais de Estrela, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Rio Pardo, Santa Maria, Santa Rosa e São Luiz Gonzaga apresentaram os maiores índices de entrega, estando acima da média estadual. A Supervisão Regional de Passo Fundo foi a que apresentou a maior porcentagem, registrando 98,42% de entregas.A secretaria informa que os produtores que não realizaram a declaração no prazo devem procurar suas inspetorias ou escritórios de defesa agropecuária de referência, para proceder à regularização de seus cadastros, sob pena de não poderem emitir a Guia de Trânsito Animal, documento obrigatório para o transporte de animais comerciais.