Resort de Marçal, citado por condenação trabalhista, foi cenário de reality

Um resort do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) no interior paulista foi citado pela campanha de Guilherme Boulos (PSOL) por ter uma condenação trabalhista.

Como é o resort

Pablo Marçal é um dos fundadores do Resort das Oliveiras, em Porto Feliz (SP). O local não tem um site oficial, mas mantém um perfil ativo no Instagram.

Não há informações sobre reservas ou hospedagem, mas no perfil do Instagram são publicados vídeos e imagens de eventos. Recentemente, o espaço anunciou oferecer a experiência do day use, em que visitantes usam a infraestrutura do resort por um dia sem precisar se hospedar. Os valores só são informados após preencher um questionário com dados pessoais.

O resort tem quadras, salão de jogos, prainha, piscina com borda infinita, trilhas e pesca no lago. Ele fica situado na Rodovia Marechal Rondon, km 127,5, na Estrada do Chapadão Soamin, a 5,4 km do centro de Porto Feliz.

Foi o cenário do reality show "La Casa Digital", produzido pela equipe de Marçal, cuja terceira edição foi realizada em maio passado. O evento faz treinos intensivos sobre marketing digital, empreendedorismo e habilidades relacionadas ao mundo online.

Em maio deste ano, o candidato recebeu no resort o influencer fitness Renato Cariani, réu por tráfico de drogas, com quem conversou sobre o empreendimento. O vídeo da visita foi publicado no canal do fisiculturista no YouTube --nas imagens, Marçal explica a ideia de comprar o resort. Cariani e Marçal são amigos, e o candidato já o defendeu publicamente.



Durante a visita, Marçal disse a Cariani ter investido R$ 1,5 milhão em grama para manter o local verde. Ele também compartilhou planos para a construção de um hotel com 300 apartamentos, no esquema de posse compartilhada, em que cada unidade terá quatro donos que dividirão os lucros das estadias.

Marçal não comenta o tamanho da área onde o resort foi instalado, ao redor de um lago artificial construído nos anos 1960. Ele afirma ter investido cerca de R$ 25 milhões em reformas no resort e diz que o investimento já foi recuperado. Segundo ele, o "segredo" do empreendedorismo é "comprar coisas quebradas, abandonadas, recuperá-las rapidamente e vendê-las o mais rápido possível". O candidato conta ao amigo que adquiriu o resort por preço simbólico, abaixo do valor de mercado.

Condenação trabalhista

A campanha de Guilherme Boulos trouxe à tona uma condenação trabalhista envolvendo o estabelecimento. Durante um debate, Boulos mencionou um caso ocorrido no Resort Digital, de propriedade da Marçal Holding, em Porto Feliz (SP). Resort Digital é o nome registrado pelo empresário e seus sócios para identificar o negócio.

Segundo a campanha de Boulos, que apresenta detalhes de um processo judicial, um trabalhador foi expulso do local em dezembro de 2021, sem ter sua carteira de trabalho assinada, e sob ameaças.

Segundo a denúncia, a família do trabalhador passou a viver na rua após o ocorrido, e o juiz que assina a sentença afirmou que a expulsão noturna configurou humilhação, além de atingir a integridade física do trabalhador. A assessoria de Marçal não respondeu às solicitações de esclarecimento sobre o caso.