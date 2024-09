Quem está na frente na pesquisa Datafolha para prefeito de SP? Veja números

Do UOL, Em São Paulo

Com a primeira semana do horário eleitoral gratuito, a pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha mostra um empate técnico entre três candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Quem está na frente da pesquisa?

Guilherme Boulos (PSOL): 23%

Pablo Marçal (PRTB): 22%

Ricardo Nunes (MDB): 22%

Evolução dos candidatos

Marçal. Na rodada anterior, Marçal já havia oscilado positivamente em sete pontos percentuais, alcançando os mesmos níveis de Nunes e Boulos, que dividiam a liderança nas fases iniciais da campanha.

Ricardo Nunes cresce entre os mais pobres. Candidato se destacou entre os eleitores de menor renda (32% da amostra), subindo de 18% para 28%.

Boulos e Marçal 'estacionam'. Enquanto isso, Boulos e Marçal permanecem estáveis entre esse grupo, com 19% e 17%, respectivamente.

Apoio de Lula e impactos. Apesar do apoio constante do presidente Lula (PT), Boulos não conseguiu avançar entre os eleitores petistas que votaram contra Bolsonaro em 2022, oscilando apenas de 44% para 43%.

Datena ultrapassado por Tabata. Nas últimas duas pesquisas, Datena caiu de 14% para 10% e agora está em 7%, sendo ultrapassado pela deputada Tabata Amaral, que oscilou de 8% para 9%.

Convicção e qualidade de voto

O Datafolha também investigou a convicção dos eleitores em relação ao seu voto:

50% afirmam que seu candidato é a escolha ideal.

49% consideram que votam por falta de uma opção melhor.

Entre os mais convictos estão os eleitores de Boulos (63% o consideram ideal), Tabata (57%), Nunes (55%), Marçal (52%) e Datena (51%).

Mudança de voto

Sobre a possibilidade de mudança de voto, 59% dos eleitores afirmam estar decididos, enquanto 41% ainda podem alterar sua escolha. Os eleitores mais convictos são:

Guilherme Boulos: 75%

Pablo Marçal: 70%

Os menos decididos ficaram com: Ricardo Nunes: (52%), Tabata Amaral: (43%), Datena: (35%), de acordo com pesquisa do Datafolha.

Em caso de mudança de voto, as segundas opções mais populares foram:

O instituo de pesquisas também questionou qual seriam as segundas opções dos respondentes, em caso de mudança de ideia. Em ordem, os resultados foram:

Boulos (18%)

Nunes (17%)

Tabata (15%)

Datena (13%)

Marçal (9%)

Marina Helena (8%)

Veja abaixo os números completos da pesquisa divulgada nesta quinta (5):

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (eram 23%)

23% (eram 23%) Pablo Marçal (PRTB): 22% (eram 21%)

22% (eram 21%) Ricardo Nunes (MDB): 22% (eram 19%)

22% (eram 19%) Tabata Amaral (PSB): 9% (eram 8%)

9% (eram 8%) Datena (PSDB): 7% (eram 10%)

7% (eram 10%) Marina Helena (Novo): 3% (eram 4%)

3% (eram 4%) Bebeto Haddad (DC): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Ricardo Senese (UP): 1% (era 0%)

1% (era 0%) João Pimenta (PCO): 0% (era 1%)

0% (era 1%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)

8% (eram 8%) Não sabe: 4% (eram 4%)

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi realizada entre 3 e 4 de setembro. O instituto entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-03608/2024.

*O levantamento foi realizado pelo Datafolha, a pedido da Folha e da TV Globo, com 1.204 eleitores. Registro no TSE: SP-03608/2024.