Quando é o debate da Globo para prefeito de SP? Veja data e horário

O debate da TV Globo para a Prefeitura de São Paulo está previsto para ser realizado no dia 3 de outubro, às 22h.

Calendário de debates para Prefeitura de SP

Ainda devem ocorrer quatro debates entre os candidatos à prefeitura de São Paulo durante o primeiro turno das Eleições 2024. São eles:

TV Cultura: 15 de setembro, às 22h;

15 de setembro, às 22h; UOL/RedeTV: 17 de setembro, às 9h30;

17 de setembro, às 9h30; UOL/Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h;

30 de setembro, às 10h; TV Globo: 3 de outubro, às 22h

Debate da Jovem Pan foi cancelado

O debate para que estava previsto para acontecer na Jovem Pan foi cancelado. O evento estava marcado para a próxima quinta-feira (5), mas foi desmarcado porque alguns candidatos não confirmaram presença. A emissora não revelou quais nomes recusaram o convite.

Sem o debate, a Jovem Pan fará sabatinas de uma hora de duração com os candidatos. As entrevistas vão acontecer entre os dias 9 e 14 de setembro. As campanhas concordaram com a mudança; informação foi publicada primeiramente pela Folha.

Maioria dos candidatos participou do último debate. Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB), José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) foram ao evento organizado pela TV Gazeta e o canal MyNews no domingo (1º). Boulos, Nunes e Datena foram ausências no encontro feito pela Veja/ESPM na semana passada.

Última pesquisa do Datafolha mostrou liderança embolada. Divulgado em 22 de agosto, o levantamento indicou Boulos (23%), Marçal (21%) e Nunes (19%) tecnicamente empatados no primeiro lugar, seguidos por Datena (10%) e Tabata (7%). A sondagem foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-08344/2024.