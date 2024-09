Produção de veículos sobe 14,4% em agosto e tem maior volume mensal em 5 anos, revela Anfavea

Com o maior volume em cinco anos, a produção de veículos teve no mês passado um crescimento de 14,4% frente a agosto de 2023, chegando a 259,6 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com julho de 2024, a alta na produção das montadoras foi de 5,2%, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 5, pela Anfavea, a associação que representa os fabricantes de automóveis.

Desde outubro de 2019, quando foram montados 288,5 mil veículos no País, o setor não registrava um mês com produção tão alta. Ou seja, as montadoras voltaram a experimentar em agosto o nível de produção de antes da pandemia.

Com o resultado, a indústria automotiva passa a mostrar crescimento de 6,6% na produção de veículos desde o início do ano, com 1,64 milhão de unidades fabricadas entre janeiro e agosto.

Vendas

No mês passado, as vendas de veículos subiram 14,3% no comparativo interanual, somando 237,4 mil unidades. Em relação a julho, quando foi registrado o maior número mensal de licenciamentos do ano, as vendas caíram 1,6%. Porém, esta variação negativa é explicada pelo calendário com um dia útil a menos de venda em agosto.

No acumulado desde o primeiro dia do ano, 1,62 milhão de veículos zero quilômetro foram vendidos no País, 13,3% a mais do que nos oito primeiros meses de 2023.

O desempenho reflete a melhora nas condições de crédito, na esteira dos cortes de juros, somada ao mercado de trabalho aquecido e crescimento da renda. A demanda firme das locadoras de automóveis também explica o resultado positivo.

Exportações

A entrada de carros importados, porém, faz com que a produção não acompanhe o ritmo de crescimento do mercado. As exportações, que também refletem a perda de espaço das montadoras brasileiras para concorrentes estrangeiros, em especial chineses, nos mercados vizinhos, recuam 17,9% neste ano. Desde janeiro, foram embarcados 242,6 mil veículos ao exterior.

Só no mês passado, as exportações, de 38,2 mil veículos, subiram 10,6% em relação a agosto de 2023. Frente a julho, contudo, os embarques tiveram queda de 2,2%.

Vagas de trabalho

O balanço da Anfavea mostra ainda que 1,2 mil vagas de trabalho foram abertas nas montadoras durante o mês passado.

O setor agora emprega 105,8 mil pessoas.