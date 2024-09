Polícia alemã mata suspeito em troca de tiros perto do consulado israelense em Munique

Por Anja Guder

MUNIQUE, Alemanha (Reuters) - A polícia alemã matou a tiros um homem em uma troca de disparos perto do consulado israelense e de um museu de história nazista em Munique, nesta quinta-feira, disse o ministro do Interior do Estado, Joachim Herrmann.

"Era uma pessoa do sexo masculino e sabemos que ele agiu aqui com uma arma de cano longo", afirmou um porta-voz da polícia de Munique.

"Devido à intervenção da polícia, o criminoso foi detido e provavelmente morreu no local", disse Herrmann aos repórteres.

Não há indícios de outros suspeitos ou incidentes na capital do Estado da Baviera, informou a polícia de Munique no X.

O incidente ocorreu no aniversário do ataque de 1972 nos Jogos Olímpicos de Munique, no qual atiradores palestinos do Setembro Negro assassinaram 11 atletas israelenses.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que o consulado estava fechado na quinta-feira para marcar o massacre das Olimpíadas de Munique e que ninguém da equipe do consulado ficou ferido no incidente.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, descreveu o fato como um incidente grave, mas se recusou a especular sobre as circunstâncias. "A proteção das instalações israelenses tem prioridade máxima", disse ela.

O museu e instituto de pesquisa, que se concentra na história do regime nazista da Alemanha de 1933 a 1945, está localizado próximo ao consulado israelense no bairro de Maxvorstadt, em Munique.

A polícia havia dito anteriormente que uma grande operação estava em andamento em resposta a um incidente e pediu ao público que evitasse a área em uma postagem na plataforma de mídia social X. Um helicóptero foi enviado para fornecer uma melhor visão geral da situação.

