Pesquisa Datafolha em Recife: João Campos tem 74%, Gilson Machado, 9%, e Daniel Coelho, 5%

A um mês da eleição, o prefeito João Campos (PSB) tem 74% das intenções de voto na disputa pela prefeitura do Recife, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5. Este é o primeiro levantamento de intenção de voto a ser publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) aparece com 9%, o ex-deputado federal Daniel Coelho (PSD), 5%, e a deputada estadual Dani Portela (PSOL), 4%. Os três estão empatados tecnicamente. Ludmilla Outes (UP) aparece com 1%. Técio Teles (Novo), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram. Outros 4% disseram votar branco ou nulo, e 2% não souberam responder.

