Papa Francisco pede aos indonésios que sigam o 'caminho do diálogo'

O papa Francisco pediu nesta quinta-feira (5) aos católicos na Indonésia que dialoguem com as pessoas de outras religiões, em uma mensagem de unidade espiritual durante uma missa em um estádio ao ar livre com quase 80.000 pessoas.

"Eu os encorajo a semear sementes de amor, a percorrer com confiança o caminho do diálogo, continuar mostrando sua bondade e gentileza (...) que sejam construtores de unidade e paz", disse ele aos devotos na capital indonésia, Jacarta.

cmk-jfx/ssy/pc/zm/fp

© Agence France-Presse