Órgão britânico anuncia investigação após reclamações sobre a venda de ingressos para a turnê do Oasis

O regulador da concorrência britânico anunciou, nesta quinta-feira (5), que estava abrindo uma investigação sobre a revendedora de ingressos Ticketmaster em relação à dinâmica de preços da turnê do Oasis, que deixou os fãs indignados.

A medida "segue as reclamações de fãs que relataram grandes problemas com a Ticketmaster" na venda de ingressos online para a turnê da banda no sábado, disse o órgão regulador, a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA), em um comunicado.

O órgão independente examinará "se os compradores receberam informações claras" e "se a lei de proteção ao consumidor foi violada" na venda de ingressos para shows em Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin em julho e agosto de 2025.

O órgão regulador também analisará se os torcedores "foram pressionados a comprar ingressos em um curto período de tempo a um preço mais alto do que eles achavam que teriam que pagar, o que poderia afetar suas decisões de compra".

Na quarta-feira, o Oasis anunciou dois shows adicionais em Londres em setembro de 2025 e disse que mudará a forma de venda de ingressos.

Os irmãos Liam e Noel Gallagher anunciaram na semana passada que se reuniriam para esses shows, quinze anos após a separação da icônica banda de rock.

No sábado, os portais de venda de ingressos online entraram em colapso.

Os fãs que conseguiram acessar as páginas de vendas ficaram desagradavelmente surpresos ao ver que os preços haviam até dobrado devido à grande demanda.

Em resposta à controvérsia, o governo disse que analisará os métodos de venda de ingressos para shows e, em particular, o fato de que esse "preço dinâmico" fez com que alguns ingressos de turnês passassem de £150 para £350 (entre 1,1 mil e 2,5 mil reais na cotação atual).

O sistema de "tarifa dinâmica" consiste em ajustar o preço de venda de uma passagem em tempo real, levando em conta a demanda do consumidor, de modo que, se houver uma forte demanda por um determinado produto, seu preço será aumentado.

zap-psr/mb/jmo

© Agence France-Presse