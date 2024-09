Nova pesquisa Datafolha: quem subiu e quem caiu na disputa de SP

A nova pesquisa Datafolha com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo (SP), divulgada nesta quinta-feira (5), mostrou poucas variações dos candidatos em relação ao último levantamento do instituto.

O que mostra a pesquisa Datafolha

Todas as oscilações ocorreram dentro da margem de erro. No topo da pesquisa, Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) se mantiveram em empate triplo.

Boulos segue com 23% das intenções de voto na capital paulista, mesma porcentagem que aparecia na última pesquisa. Marçal oscilou de 21% para 23%, assim como Nunes, que passou de 19% para 22%.

Quarta colocada na pesquisa, Tabata Amaral (PSB) oscilou para cima, passando de 8% para 9%. Já Datena (PSDB) oscilou para baixo, indo de 10% para 7% no levantamento mais recente. Ambos aparecem tecnicamente empatados.

Abaixo na pesquisa aparecem os demais candidatos: Marina Helena (Novo), com 3% (eram 4%); Bebeto Haddad (DC), que se manteve com 1%; Ricardo Senese (UP), com 1% (era 0%); João Pimenta (PCO), com 0% (era 1%); e Altino Prazeres (PSTU), que segue com 0% das intenções de voto dos eleitores paulistanos.

Veja os números completos da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (eram 23%)

23% (eram 23%) Pablo Marçal (PRTB): 22% (eram 21%)

22% (eram 21%) Ricardo Nunes (MDB): 22% (eram 19%)

22% (eram 19%) Tabata Amaral (PSB): 9% (eram 8%)

9% (eram 8%) Datena (PSDB): 7% (eram 10%)

7% (eram 10%) Marina Helena (Novo): 3% (eram 4%)

3% (eram 4%) Bebeto Haddad (DC): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Ricardo Senese (UP): 1% (era 0%)

1% (era 0%) João Pimenta (PCO): 0% (era 1%)

0% (era 1%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 8%)

8% (eram 8%) Não sabe: 4% (eram 4%)

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi realizada entre 3 e 4 de setembro. O instituto entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-03608/2024.