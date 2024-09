Nova pesquisa Datafolha de SP sai hoje: que horas é a divulgação?

Do UOL, em São Paulo (SP)

O instituto Datafolha vai divulgar hoje (5) a partir das 16h os resultados da nova pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, a primeira depois do início do programa eleitoral.

O que mostrava a última pesquisa do Datafolha?

Pesquisa mostrou ascenção de Pablo Marçal (PRTB). O candidato cresceu sete pontos em duas semanas: de 14% para 21%. Atualmente, ele está empatado na liderança pela prefeitura dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais.

Marçal teve um salto ainda maior na pesquisa espontânea. Nesse levantamento, no qual os eleitores mencionam seu candidato preferido sem consultar uma lista, houve um aumento significativo: ele passou de 1% no final de maio para 13% atualmente. Boulos lidera com 17% (antes tinha 13% em maio), enquanto Nunes variou de 9% para 7%.

Além do influenciador, Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) também cresceram na pesquisa geral. O psolista passou de 22% para 23%, enquanto a candidata do PSB oscilou de 7% para 8% das intenções de voto na capital paulista.

Marçal ganhou terreno sobre os adversários. Ricardo Nunes (MDB) caiu de 23% para 19%, enquanto Datena (PSDB) registrou queda de 14% para 10%.

Marina Helena (Novo) segue com 4%. Brancos e nulos ficaram em 8% (eram 11% anteriormente), e não souberam responder 4% (eram 3%).

A pesquisa foi realizada na terça (20) e na quarta-feira (21). O levantamento, registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-08344/2024, foi encomendado pela Folha e TV Globo, para ouvir 1.204 eleitores na capital.

Veja os números completos da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (eram 22%)

23% (eram 22%) Pablo Marçal (PRTB): 21% (eram 14%)

21% (eram 14%) Ricardo Nunes (MDB): 19% (eram 23%)

19% (eram 23%) Datena (PSDB): 10% (eram 14%)

10% (eram 14%) Tabata Amaral (PSB): 8% (eram 7%)

8% (eram 7%) Marina Helena (Novo): 4% (eram 4%)

4% (eram 4%) João Pimenta (PCO): 1% (eram 2%)

1% (eram 2%) Bebeto Haddad (DC): 1% (não participou da pesquisa anterior)

1% (não participou da pesquisa anterior) Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (era 1%)

0% (era 1%) Branco/nulo/nenhum: 8% (eram 11%)

8% (eram 11%) Não sabe: 4% (eram 3%)

Sobre a pesquisa

Esta rodada da pesquisa Datafolha foi contratada pela Folha de S. Paulo e pela TV Globo. O levantamento ouve 1.024 eleitores presencialmente. As entrevistas são realizadas entre os dias 3 e 5 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SP-03608/2024.