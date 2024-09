Mudou: veja quanto conta de luz fica mais cara com tarifa vermelha 1

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reviu o aumento da tarifa para o mês de setembro. A bandeira tarifária será vermelha patamar 1, e não 2, que era a mais cara de todas. Com isso, a conta ficará mais R$ 4,46 cara a cada 100 quilowatts-hora (kWh) - antes, o aumento seria de R$ 7,877 a cada 100 kWh. Mas qual o impacto disso no mês de uma família brasileira? De acordo com Ahmed El Khatib, coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap), será significativo.

Qual será o aumento na conta de luz

Segundo o especialista, o consumo médio de uma família de quatro integrantes no Brasil varia, mas é estimado em cerca de 152,2 kWh por mês. Isso significa um valor próximo de R$ 106, sem nenhuma tarifa.

Com o acréscimo de R$ 0,0446 por kWh, a conta média fica R$ 6,79 mais cara.

Desse consumo total, aproximadamente 31% vem do refrigerador. Já o chuveiro elétrico pode equivaler a 45% do consumo. Vale ressaltar que, em áreas mais quentes, o ar condicionado pode ter um impacto nos gastos também. Uma geladeira de duas portas consome em média 55 kWh por mês, o que resultaria em um custo adicional de aproximadamente R$ 2,45 apenas para esse eletrodoméstico.

Impacto na inflação

Com o cenário de bandeira vermelha 1, o IPCA de setembro fica em 0,42%, e com bandeira vermelha 2, em 0,56%. A diferença é de 0,14 ponto percentual, relevante, declara Alexandre Maluf, economista da XP Investimentos, em Morning Call da corretora.

Mudança nas bandeiras é mais eficiente. El Khatib ainda ressaltou que o modelo das bandeiras, adotado em 2015 pelo governo brasileiro, se mostrou mais efetivo que o anterior. Até 2014, o repasse dos custos era feito apenas nos reajustes tarifários anuais.

"O modelo de bandeiras tarifárias permite que os custos extras sejam repassados mensalmente às distribuidoras de energia, evitando o acúmulo de dívidas e a necessidade de reajustes tarifários mais altos no futuro. Embora a ativação da bandeira tarifária vermelha patamar 2 represente um aumento significativo nos custos de energia para as famílias, o modelo é considerado mais efetivo para lidar com esses aumentos."

Como economizar na conta

Quando se muda da bandeira verde para as demais, a Aneel, entre outras razões, tenta estimular um consumo mais consciente da energia. Assim, ao diminuir o consumo mensal, o brasileiro sofreria um menor impacto no aumento da tarifa.

"Adotando medidas de eficiência energética e conscientização do consumo, as famílias podem minimizar o impacto no orçamento e contribuir para a sustentabilidade do setor elétrico brasileiro", reforçou Khatib, que deu algumas dicas para reduzir o impacto.