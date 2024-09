Escova da Britânia seca, alisa e modela: 'Visual de salão em 10 minutos'

Eu faço alisamento químico no meu cabelo há mais de 10 anos, mas não sou muito disciplinada. Retoco uma vez por ano, o que significa que boa parte desse período fico com o cabelo mais cacheado na raiz e mais liso nas pontas. Sem saber segurar o secador com uma mão e a escova na outra, passei a investir em escovas que já são secadoras para facilitar esse processo.

Estou usando há cerca de dois meses a Escova Secadora Britânia 4 em 1. Ela promete: secar, alisar, modelar e dar volume. Além de desencaixar a cabeça, permitindo que seu cabo também funcione como secador.

O que mais gostei

Peso. Ela é muito leve. Já testei diversos modelos e marcas desse produto e eles geralmente são mais pesados - o que faz com que o braço se canse no meio do processo.

Praticidade e formato. Ela não é rotativa, mas tem o formato de uma escova redonda, então ajuda na hora de modelar os fios enquanto fazemos a secagem.

Custo-benefício. Achei o preço dela bom, e custa menos que muitos secadores por aí. Se você, como eu, usa para secar dando uma alinhada no cabelo ao mesmo tempo, é uma boa opção.

Pontos de atenção

Cabeça mole. Como a parte da escova é encaixada, sinto que ela não é tão firme. Como não sou delicada na secagem, às vezes fico com medo de puxar com muita força e quebrar o produto. Contudo, nunca desencaixou durante meu uso.

Não é tão quente. Isso pode ser também um ponto positivo. Ela é quente e seca bem - mas não tanto. Tem produtos no mercado que sobem muito mais a temperatura. Demoro um pouquinho mais de tempo para secar os fios com ela. Nada grave.

O que mudou para mim?

Mudou a maneira como meu cabelo fica arrumado após a secagem. Esse produto tem mesmo aquela pegada de movimento e modelagem.

Mesmo que você faça de forma preguiçosa (como eu), o resultado é bom. No mínimo, as pontas ficam viradinhas e os fios com menos frizz.

Quem vai gostar do produto

Se você tem pouco tempo a perder, esse é o seu produto. Tenho o cabelo na altura dos ombros e, em menos de 10 minutos, consigo secá-lo completamente e estar com visual de quem acabou de sair do salão.

Também é uma boa opção para quem gosta de usar só a função secador, sem necessariamente precisar da escova.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.