Moçambicana é resgatada em cárcere no ES após conhecer homem pela internet

Do UOL, São Paulo

Uma mulher de Moçambique foi resgatada nesta terça-feira (3) após ser mantida em cárcere privado em Vila Velha (ES) pelo namorado que conheceu pelas redes sociais.

O que aconteceu

A mulher, de 28 anos, relatou que veio do sul da África para morar com o homem. Os dois teriam se conhecido pela internet e moravam juntos desde a última sexta-feira (30). Não há detalhes sobre há quanto tempo eles se conheceram.

Cinco dias após se mudar, ela foi trancada na casa do namorado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito saiu por volta das 17h de terça-feira (3), trancou o portão e não voltou mais. Ele ainda teria retirado o chip do celular da companheira para proibir o contato com os familiares.

Homem também tentou levar passaporte dela. A mulher, temendo que ele pegasse o documento, conseguiu esconder a documentação dentro de sua mala com cadeado.

Uma vizinha ajudou militares a retirarem a moçambicana pelos fundos da casa. A vítima foi levada para a Delegacia da Mulher e representou criminalmente contra o namorado.

Ainda não há informações de que o homem tenha sido localizado e preso. ''O caso segue sob investigação da Deam de Vila Velha e não há detalhes que possam ser repassados neste momento'', explicou a Polícia Civil.