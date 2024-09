Marçal, Nunes e Boulos empatam na disputa em SP, diz pesquisa Futura

Os candidatos Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) estão empatados na liderança da disputa à Prefeitura de São Paulo, segundo nova pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Marçal aparece com 26,2% das intenções de voto, seguido por Nunes, com 23,9%, e Boulos, com 20,6%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

Em seguida, Datena (PSDB) e Tabata (PSB) também empatam tecnicamente. O apresentador aparece com 8,9%, e a deputada federal tem 6,7%. Marina Helena (Novo) tem 2,2%.

Veja resultado completo

Pablo Marçal (PRTB): 26,2%

26,2% Ricardo Nunes (MDB): 23,9%

23,9% Guilherme Boulos (PSOL): 20,6%

20,6% Datena (PSDB): 8,9%

8,9% Tabata Amaral (PSB): 6,7%

6,7% Marina Helena (Novo): 2,2%

2,2% Bebeto Haddad (DC): 0,9%

0,9% Ricardo Senese (UP): 0,4%

0,4% João Pimenta (PCO): 0,2%

0,2% Altino Prazeres (PSTU): 0,1%

0,1% Não sabe / Não respondeu / Indeciso: 5,4%

5,4% Ninguém / Branco / Nulo: 4,5%

Levantamento anterior

Nunes cresceu seis pontos percentuais e ultrapassou Boulos numericamente desde 28 de agosto. Na época, o atual prefeito e candidato à reeleição aparecia com 17,9%. Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, o deputado federal, que tinha 23,3% das intenções de voto, oscilou negativamente 2,7 pontos percentuais, enquanto Marçal, com 25,2% no último levantamento, cresceu um ponto percentual.

Datena, Tabata e Marina Helena oscilaram dentro da margem de erro na comparação com o levantamento anterior.

Segundo turno

O instituto divulgou seis simulações de um eventual segundo turno. São elas:

Ricardo Nunes (MDB): 54,1% x 27,8%: Guilherme Boulos (PSOL)

54,1% x 27,8%: Ricardo Nunes (MDB): 55% x 25,4%: Tabata Amaral (PSB)

55% x 25,4%: Ricardo Nunes (MDB): 50,7% x 29,9%: Pablo Marçal (PRTB)

50,7% x 29,9%: Ricardo Nunes (MDB): 57,7% x 21,7%: José Luiz Datena (PSDB)

57,7% x 21,7%: Pablo Marçal (PRTB): 43,4 x 37,7%: Guilherme Boulos (PSOL)

43,4 x 37,7%: Tabata Amaral (PSB): 33,1% x 32,8%: Guilherme Boulos (PSOL)

Rejeição das candidaturas

Em levantamento que mede a rejeição dos candidatos, Guilherme Boulos lidera, com 42,7%, seguido por Pablo Marçal, com 33,7%. O terceiro mais rejeitado é Datena, com 29,4%. Em seguida, Tabata Amaral aparece com 16,3%, e Ricardo Nunes, com 13%.

Percentuais de rejeição:

Guilherme Boulos (PSOL): 42,7%

Pablo Marçal (PRTB): 33,7%

José Luiz Datena (PSDB): 29,4%

Tabata Amaral (PSB): 16,3%

Ricardo Nunes (MDB): 13%

Marina Helena (Novo): 11,6%

Bebeto Haddad (DC): 10,9%

Ricardo Senese (UP): 10,9%

Altino Prazeres (PSTU): 7,8%

João Pimenta (PCO): 7,4%

Metodologia

A pesquisa foi registrada no TSE como SP-05220/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre 2 e 4 de setembro. A abordagem usada foi CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.