Maioria discorda de decisão de Moraes de suspender X e a enxerga como política, diz AtlasIntel

(Reuters) - Uma estreita maioria dos entrevistados em pesquisa AtlasIntel, 50,9%, discorda da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender a plataforma de rede social X no Brasil, ao mesmo tempo que 56,5% dos ouvidos avaliam que a decisão teve motivação política.

De acordo com o levantamento, divulgado na noite de quarta-feira, o percentual dos que concordam com a decisão de Moraes é de 48,1%, enquanto 0,9% disseram não saber, ao passo que 41,7% entendem que a decisão teve motivação técnica, e 1,8% disseram não saber.

Moraes decidiu na semana passada suspender o funcionamento da plataforma do bilionário Elon Musk no Brasil depois que a rede social descumpriu decisão dele para que apontasse um representante legal no Brasil, após a empresa fechar seus escritórios no país. A decisão do ministro foi posteriormente referendada pela unanimidade dos demais quatro integrantes da Primeira Turma do STF em julgamento nesta semana.

De acordo com o levantamento da AtlasIntel, 48,9% dos entrevistados entendem que Musk deveria ter cumprido as decisões de Moraes, ao passo que 37,6 acham que ele não deveria ter cumprido as decisões do ministro sobre remoção de conteúdos ou de usuários da plataforma e 9,9% entendem que deveria ter cumprido as decisões sobre remoção de conteúdos, mas não de banimento de usuários. Já 3,7% disseram não saber.

Embora a maioria discorde da decisão de suspender a rede social, o percentual dos que consideram que Moraes está correto na disputa com Musk é maior do que o daqueles que avaliam que o bilionário está correto, 49,7% a 43,9%. Ao mesmo tempo, 5,4% acham que nenhum deles está correto e 1% não soube responder.

Moraes também determinou o congelamento das contas no Brasil da Starlink, empresa de telecomunicações de Musk, para fazer frente ao pagamento de multas da ordem de 18 milhões de reais impostas ao X pelo descumprimento de decisões judiciais de remoção de conteúdos e banimento de usuários acusados de disseminar notícias falsas.

Para 55,1% dos entrevistados pela AtlasIntel, essa decisão é abusiva, ao passo que 44% a entendem como justificada e 0,9% não souberam.

Os entrevistados pelo instituto também manifestaram discordância da decisão de Moraes de impor multa de 50 mil reais para os usuários que usassem VPN, um mecanismo que mascara a origem da conexão, para driblar a suspensão do X no Brasil, com 64,5% dizendo discordar da medida, 34,7% concordando com ela e 0,8% não sabendo.

O AtlasIntel também indagou sobre as avaliações de Moraes e Musk. No caso do ministro do STF, a maioria o avalia negativamente, 52%, contra 47% que têm uma avaliação positiva e 2% que não sabem.

Por outro lado, a maioria dos entrevistados tem uma avaliação positiva da imagem de Musk, 52,8%, contra 43,9% que o veem de forma negativa e 3,3% que não sabem.

Ainda, 50% dos entrevistados disseram não confiar no STF, ante 44% em pesquisa realizada em maio, ao passo que 47% manifestaram confiança na corte, ante 45%, e 4% não souberam, ante 12%.

O AtlasIntel entrevistou 1.617 pessoas por meio de formulários pela internet entre terça e quarta-feira. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

(Por Eduardo Simões)