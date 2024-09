Macron nomeia ex-negociador do Brexit como primeiro-ministro da França

Por Elizabeth Pineau e Ingrid Melander

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou Michel Barnier, ex-negociador da União Europeia para o Brexit, como seu novo primeiro-ministro nesta quinta-feira, em uma tentativa de pôr fim à paralisia política após uma eleição inconclusiva.

O político discreto e conservador enfrentará rapidamente um batismo de fogo porque o tempo está se esgotando para preparar o orçamento da França para 2025, o que poderia desencadear um voto de desconfiança se os partidos em um Parlamento amargamente dividido não estiverem satisfeitos.

A aliança de esquerda que venceu as eleições de junho acusou Macron de ignorar o resultado ao escolher um conservador. Convocou manifestações contra a escolha de Barnier, mas não tem assentos suficientes para bloquear a escolha por conta própria.

O Reunião Nacional (RN), de extrema-direita, o maior partido do Parlamento, indicou que não bloquearia Barnier por enquanto, mas poderia fazê-lo mais tarde se uma série de exigências não fosse atendida.

Aos 73 anos, Barnier é o primeiro-ministro mais velho da história política moderna da França, assumindo o lugar de Gabriel Attal, que era o mais jovem.

"A eleição foi roubada", disse o líder da extrema-esquerda, Jean-Luc Melenchon. Outra parlamentar da extrema-esquerda, Mathilde Panot, chamou o fato de "golpe democrático inaceitável".

Macron havia descartado a possibilidade de pedir à esquerda que formasse um governo depois que outros partidos disseram que imediatamente votariam contra.

O líder do RN, Jordan Bardella, disse que o partido reconheceu a escolha de Macron e julgaria o "discurso de política geral, as decisões orçamentárias e as ações de Barnier por seu próprio mérito".

"Pleitearemos que as principais emergências dos franceses -- o custo de vida, a segurança, a imigração -- sejam finalmente atendidas e reservamos todos os meios políticos de ação se isso não acontecer nas próximas semanas."

Barnier é um político de carreira moderado e um convicto pró-europeu, mas endureceu consideravelmente seu discurso durante uma tentativa fracassada em 2021 de obter o a nomeação do seu partido conservador para a eleição presidencial, dizendo que a imigração estava fora de controle.

Barnier tornou-se parlamentar pela primeira vez aos 27 anos e, posteriormente, ocupou cargos em vários governos franceses, incluindo ministro das Relações Exteriores e ministro da Agricultura. Ele é mais conhecido no exterior por ter liderado as negociações da UE com o Reino Unido sobre a saída britânica do bloco entre 2016 a 2021.

Macron havia considerado uma série de possíveis primeiros-ministros nas últimas semanas, mas nenhum deles reuniu apoio suficiente para garantir um governo estável, que era seu principal objetivo.

(Reportagem de Elizabeth Pineau, Dominique Vidalon, Tangi Salaun, Sudip Kar-Gupta, Tassilo Hummel)