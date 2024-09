Lula diz não ter candidato à presidência da Câmara, após ter se reunido com Hugo Motta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou que tenha um candidato à presidência da Câmara, mesmo após ter se reunido com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o candidato à presidência da Casa Hugo Motta (Republicanos-PB) nesta semana para discutir a eleição. Segundo ele, a presidência da Câmara é de responsabilidade dos parlamentares e dos partidos políticos.

"O presidente Lula, o presidente do Brasil, não tem candidato a presidente da Câmara", disse, em entrevista à Rádio Vitoriosa, de Uberlândia (Minas Gerais), nesta quinta-feira, 5. "A presidência da Câmara é da responsabilidade dos partidos políticos e dos deputados federais. A presidência do Senado é de responsabilidade dos senadores e dos partidos políticos que compõem o Senado."

Lula não foi questionado sobre o tema durante a entrevista, mas fez questão de abordá-lo ao final da transmissão, mesmo não sendo perguntado. "Vou aproveitar o microfone da Rádio Vitoriosa para dizer uma coisa", iniciando o assunto.

De acordo com o petista, ao presidente da República, "cabe a responsabilidade de tratar bem" qualquer que seja o presidente eleito. "O presidente da Câmara ou do Senado não precisa do presidente Lula, é o presidente Lula que precisa deles", acrescentou.

O petista disse que sempre tratou bem os presidentes que compõem o Congresso e que espera que seja eleito "o melhor" à presidência da Câmara e do Senado. "Para que a gente tenha dois anos muito, muito virtuosos a partir do ano que vem", complementou.

As declarações do petista sobre a não interferência no processo eleitoral da presidência da Câmara e do Senado ocorrem após Lula ter se reunido com parlamentares para tratar sobre o tema. Na quarta-feira, 4, por exemplo, Lula se encontrou com Hugo Motta, que busca apoio para concorrer à presidência da Câmara. A reunião, que não consta na agenda da presidência da República, ocorreu no Palácio do Planalto.

Motta estava acompanhado do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), e do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, integrante do partido. Na noite de terça-feira, 3, Pereira abriu mão de disputar o comando da Casa e declarou apoio ao correligionário e líder da legenda na Câmara.

A avaliação entre deputados é de que Motta é o candidato de consenso na Câmara e a primeira opção de todos, mas Lira ainda tenta convencer Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) a também retirarem suas candidaturas.