Justiça condena brasileiro com ligação com Hezbollah a 16 anos de prisão por terrorismo

BRASÍLIA (Reuters) - A Justiça Federal condenou o brasileiro Lucas Passos Lima, acusado de envolvimento com o grupo libanês Hezbollah, a 16 anos de prisão pelo crime de terrorismo, segundo decisão judicial vista pela Reuters.

Lima já está detido desde novembro do ano passado quando a Polícia Federal deflagrou operação para desarticular um esquema que, segundo as investigações, tinha por objetivo cometer atentados contra alvos judaicos no Brasil.

A investigação inicial teve como base uma denúncia do FBI, compartilhada pela embaixada dos Estados Unidos em Brasília, sobre um possível ataque no Brasil ou em países vizinhos.

(Reportagem de Ricardo Brito)