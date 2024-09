Influenciadora vira ré por homicídio de paciente durante peeling de fenol

A Justiça de São Paulo tornou ré a influenciadora Natalia Fabiana de Freitas, conhecida como Natalia Becker, por homicídio doloso com dolo eventual qualificado e motivo torpe. O Judiciário seguiu o entendimento da promotoria de que a dona da clínica assumiu o risco de matar ao fazer o procedimento de peeling de fenol em um paciente por R$ 5 mil.

O que aconteceu

Juiz aceitou a denúncia do Ministério Público. Na decisão obtida pelo UOL, o magistrado Antônio Carlos Pontes de Souza afirmou que há "existência de provas de materialidade e indícios da autoria do delito imputado" a Natalia.

Dona de clínica deve apresentar defesa escrita em até 10 dias. A Justiça também aceitou o pedido da promotoria para que a polícia elabore um laudo pericial sobre as substâncias químicas apreendidas na clínica da ré, incluindo os frascos encontrados no local e na sala onde a vítima, o empresário Henrique Chagas, passou pelo procedimento estético. O MP deseja saber se os frascos continham a substância fenol.

Magistrado ainda acolheu o pedido para aplicação de medidas cautelares à ré, que responde em liberdade. Entre elas, Natalia está proibida de se ausentar da comarca de São Paulo por mais de oito dias, sem autorização judicial, e deve manter seu endereço e número de WhatsApp atualizados nos autos.

Ela também está proibida de comparecer nos estabelecimentos comerciais dela, incluindo a clínica, e de exercer "as funções de esteticista", escreveu Souza. Apesar da decisão citar a profissão de esteticista, a Anesco (Associação Nacional dos Esteticistas e Cosmetólogos) já informou que não há registro dela no banco de dados da instituição.

À polícia, Natalia disse que fez um curso online, ministrado por uma farmacêutica do Paraná, para a aplicação do fenol. Em agosto, a Polícia Civil do Paraná arquivou a ocorrência contra a farmacêutica por concluir que ela não cometeu crime.

Defesa de Natalia

Quando foi denunciada, a advogada de Natália declarou que a ampla defesa e o contraditório deverão ser assegurados. Ao UOL, Tatiane Forte apontou que será demonstrado no processo que "não houve qualquer equívoco, somenos ilicitude, de modo que, será oportunamente apresentado no processo, todos os motivos da inocência" dela.

A reportagem tenta um novo contato com a defesa de Natalia. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Vítima sofreu parada cardiorrespiratória

O empresário de 27 anos morreu enquanto passava por um procedimento estético realizado no dia 3 de junho. A clínica ficava localizada na rua Doutor Jesuíno Maciel, no Campo Belo.

Henrique Silva Chagas teve parada cardiorrespiratória durante o procedimento. A reportagem do UOL apurou que ele realizava um peeling de fenol. Na intervenção, considerada invasiva e conhecida por estimular o rejuvenescimento da pele, o fenol penetra na epiderme (a camada mais superficial da pele), o que causa sua necrose e induz reação inflamatória controlada não só na epiderme como também na derme (camada localizada abaixo da epiderme).

Henrique Silva Chagas, de 27 anos, morreu durante um procedimento estético realizado em uma clínica em São Paulo Imagem: Reprodução/Redes sociais

Vítima veio do interior de São Paulo para fazer o procedimento estético na clínica. Por volta das 14h30, a Polícia Militar foi acionada para apoiar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em ocorrência de morte suspeita. O Samu constatou o óbito do jovem ainda no local.

Clínica ficava localizada na rua Doutor Jesuíno Maciel e era liderada por Natalia Becker. No Instagram, a conta da influencer tinha mais de 233 mil seguidores. A mulher informava que era "criadora" de um protocolo de tratamento estético e "premiada especialista em melasma".