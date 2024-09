Instituições financeiras veem risco fiscal como o mais relevante, diz BC

As instituições financeiras passaram a ver os riscos fiscais como os mais relevantes para a estabilidade financeira no Brasil nos próximos três anos, indicou nesta quinta-feira pesquisa do Banco Central.

Realizada de 29 de julho a 12 de agosto, a Pesquisa de Estabilidade Financeira (PEF) indicou que 41 das 100 instituições consultadas apontam os riscos fiscais como os mais importantes. No levantamento anterior, de maio, foram 27 de 100 instituições.

O risco relacionado ao cenário internacional é o segundo mais importante, com 23 de 100 citações na pesquisa divulgada nesta quinta-feira. Em maio, este era o risco mais importante na visão das instituições, com 38 indicações.

Em relação à percepção sobre o fiscal, conforme o BC, os destaques foram preocupações com a trajetória da dívida pública e com os impactos da política fiscal nos preços dos ativos e na política monetária.

Na última sexta-feira o BC informou que a dívida bruta do governo geral atingiu 78,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em julho, ante 77,8% em junho. O percentual está acima da projeção de 78,2% do mercado para o indicador no fim deste ano, segundo o mais recente levantamento do BC no relatório Focus.

Na PEF, o BC informou ainda que os três riscos mais importantes para a estabilidade financeira nos próximos três anos, na visão das instituições, são os relacionados ao cenário internacional, aos fiscais e à inadimplência e atividade.

Apesar dos riscos, as instituições indicam que a confiança na estabilidade do Sistema Financeiro Nacional (SFN) segue elevada, registrou o relatório.