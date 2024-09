Indea confirma caso de raiva em Porto Estrela, o 14º em MT em 2024

São Paulo, 5 - O Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) confirmou, em nota, caso de raiva bovina em uma propriedade rural no município de Porto Estrela, a 200 quilômetros de Cuiabá. O animal, que morreu na semana passada com sintomas da doença, teve a infecção confirmada por exames laboratoriais feitos em Cuiabá. Este é o 14º caso confirmado da doença em bovinos no Estado em 2024.Após a confirmação, o Indea notificou a Secretaria de Saúde de Porto Estrela e os proprietários de 83 fazendas localizadas em um raio de 10 quilômetros da área afetada, instruindo-os a aplicar mais de uma dose da vacina nos bezerros.O exame que confirmou a presença do vírus foi feito utilizando a técnica de Imunofluorescência Direta, na qual amostras do cérebro e cerebelo do animal são analisadas. "O resultado sai em até 48 horas, e estamos implantando a técnica de PCR para reforçar o diagnóstico em casos negativos, reduzindo o tempo de confirmação que antes podia levar até 30 dias", destacou, na nota, o coordenador do Programa Estadual de Controle da Raiva, Alison Cericatto.A raiva é uma zoonose fatal que afeta todos os mamíferos, incluindo humanos. O Indea orienta que produtores observem seus animais diariamente, especialmente pela manhã, e fiquem atentos a sinais de mordidas e sintomas de raiva, como isolamento, agressividade, dificuldades motoras e paralisia dos membros. Em caso de suspeita, o animal deve ser isolado e o Indea informado imediatamente.