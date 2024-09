Geração de empregos do setor privado nos EUA em julho é revisada, de 122 mil a 111 mil

A criação de empregos no setor privado dos Estados Unidos em julho foi revisada para 111 mil, de 122 mil estimado anteriormente, de acordo com pesquisa mensal da ADP. O levantamento também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,8% em agosto. Nesta sexta-feira, dia 6, os EUA divulgam seu relatório oficial de emprego, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público. *Com informações da Dow Jones Newswires.