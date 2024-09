Ford estuda central multimídia 'espiã' que exibirá propagandas ao motorista

A Ford poderá ter nos próximos tempos uma novidade polêmica para as centrais multimidias de seus carros. A montadora aparentemente irá monitorar conversas dentro do veículo com a finalidade de trazer anúncios relevantes na tela principal da multimídia com base no que for conversado no interior do automóvel.

O que aconteceu

A Ford solicitou nos EUA a patente de um sistema de multimídia automotivo que veicula anúncios com base no que é aferido em conversas dentro do carro.

Identificado pela publicação Motortrend, o pedido de patente tem nome "sistemas e métodos de apresentação de propaganda no veículo". Sua descrição traz maneiras diferentes de apresentar anúncios aos ocupantes do carro.

Ele poderia entender para onde o motorista está indo por meio do aplicativo de navegação e veicular anúncios relacionados ao destino.

Além disso, ele poderia aproveitar o microfone para entender o que os ocupantes desejam comprar, como uma sugestão de um restaurante com um tipo específico de comida.

O sistema ainda poderia ser adaptativo, entendendo quais anúncios não são bem recebidos pelo motorista - quando ele, por exemplo, reclama em voz alta.

Entretanto, apesar de a Ford ter solicitado a patente, isso não significa que algum dia isso chegará ao mercado dos veículos de produção.

