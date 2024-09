Espanha e Sérvia empatam sem gols na 1ª rodada da Liga das Nações

A Espanha, recém-sagrada campeã da Eurocopa, iniciou a defesa do título da Liga das Nações da Uefa com um empate em 0 a 0 com a Sérvia nesta quinta-feira (5), no estádio Rajko Mitic, em Belgrado.

A seleção do técnico Luis de la Fuente, com algumas mudanças em relação à equipe que começou como titular na final da Euro contra a Inglaterra, em julho, como a ausência do goleiro Unai Simón e do atacante Álvaro Morata, lesionados, não conseguiu furar a retranca sérvia, apesar das perigosas investidas pelas pontas de Nico Williams e Lamine Yamal.

O time da casa, que vinha de uma campanha decepcionante no torneio continental disputado na Alemanha, se concentrou mais em defender o empate do que tentar levar perigo ao gol de David Raya.

A Espanha, que está no Grupo 4 da Liga A, visitará no próximo domingo a Suíça, que em jogo simultâneo foi derrotada pela Dinamarca por 2 a 0.

