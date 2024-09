Eleitor não precisa de palhaço de internet para tapar buraco, diz Boulos

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) disse que está confiante com o resultado da pesquisa Datafolha que será divulgada nesta quinta-feira (5) e afirmou que os eleitores estão "percebendo o que está em jogo" na campanha.

O que aconteceu

Segundo Boulos, quando o eleitor precisar tapar o buraco em uma rua, ele não "vai precisar de um palhaço de internet". O psolista tem liderado numericamente as pesquisas de intenção de voto, mas está empatado tecnicamente com Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB).

O candidato fez caminhadas pelo comércio na zona leste hoje com candidatos a vereadores e apoiadores. A campanha tem apostado em ganhar votos na periferia —o último Datafolha apontou crescimento de Boulos entre eleitores que têm renda familiar de até dois salários (R$ 2.824) e entre quem tem o ensino fundamental.

Boulos comemorou a liderança numérica nas pesquisas, mas pondera que "estamos há 30 dias das eleições e tem muito jogo para acontecer". "O que eu sinto nas ruas é um crescimento real dessa candidatura, um crescimento que não é fake, não é só um crescimento de gritaria em rede social", disse.

O psolista tenta repetir a polarização de 2022, entre Lula e Bolsonaro, com os adversários Nunes e Marçal. Após sua visita à 25 de Março e ao Mercado Municipal, ele minimizou o crescimento do empresário nas pesquisas e as manifestações pró-ex-coach que ouviu durante a caminhada na região.

O candidato do PRTB tem movimentado as redes sociais e recorre a factoides para atacar os adversários. Boulos já ganhou direito de resposta após Marçal associar o psolista ao uso de drogas, sem apresentar provas.