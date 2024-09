Desempenho da balança comercial continua próximo de previsão, avalia MDIC

O diretor de Planejamento e Inteligência Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão, disse nesta quinta-feira, 5, que o desempenho da balança comercial está em linha com as previsões da pasta, o que significa que o saldo do ano pode ficar em linha com o esperado.

"Tanto a exportação, quanto a importação, até agora, estão desempenhando um pouco abaixo do previsto, então o saldo pode ser que tenha uma variação proporcional, então o saldo pode ser que dê o previsto", ele disse, durante uma entrevista coletiva para comentar os números de agosto, divulgados nesta quinta pelo MDIC.

Brandão destacou que os resultados estão dentro do esperado, com crescimento de 1,1% nas exportações, no acumulado do ano, e de 6,6% nas importações. O MDIC espera que, em 2024, as exportações avancem 1,7% e as importações, 10,6%.

O diretor afirmou que uma eventual desaceleração da economia mundial pode levar a uma exportação abaixo do previsto, mas ressaltou que não há como os modelos capturarem isso. "E, do lado da importação, se o PIB, a demanda, continuar a se acelerar, pode ser que aumente mais a importação", disse.