"Como a presença de Jesus": mais de 80.000 pessoas participam de missa do papa na Indonésia

Por Stanley Widianto e Joshua McElwee

JACARTA (Reuters) - Normalmente apenas estrelas do rock e presidentes conseguem lotar o estádio nacional da Indonésia, mas nesta quinta-feira foi o octogenário papa Francisco que atraiu mais de 80 mil fãs para uma missa católica no país de maior população muçulmana do mundo.

O evento foi o ponto alto dos quatro dias do papa na capital Jacarta, sua primeira parada em uma viagem de 12 dias pelo Sudeste Asiático e Oceania, com visitas ao Timor Leste, Cingapura e Papua Nova Guiné.

"A presença do papa é como a presença de Jesus", disse Mami Yuli, usando um vestido brilhante e um chapéu de penas, uma das milhares de cristãs e cristãos indonésios que se reuniram para ouvir a homilia empolgante do papa.

"Dada sua importante mensagem de tolerância, esperamos que a igreja e as pessoas possam nos julgar positivamente", acrescentou a mulher transgênero, referindo-se ao grupo que enfrenta a discriminação dos conservadores religiosos.

"Sofremos muita pressão e isso limita nosso movimento como mulheres trans na Indonésia."

Freiras católicas, estudantes e idosos se aglomeraram no estádio Gelora Bung Karno, com autoridades da igreja dizendo que 87 mil ingressos para a missa foram distribuídos em todo o maior arquipélago do mundo.

Mais cedo o pontífice havia visitado a Mesquita Istiqlal de Jacarta para assinar uma declaração sobre o enfrentamento das mudanças climáticas e a promoção do diálogo interreligioso para resolver conflitos.

Os cristãos são uma pequena minoria na Indonésia, onde os muçulmanos representam 87% de uma população de 280 milhões de habitantes. O país do Sudeste Asiático reconhece seis religiões oficiais, e a liberdade religiosa está consagrada em sua Constituição.

Falando em um palco coberto de branco, com uma cruz dourada como pano de fundo, o papa pediu aos seus ouvintes que sempre lutem pela fraternidade.

"Eu os encorajo a plantar sementes de amor, trilhar com confiança o caminho do diálogo, continuar mostrando sua bondade e gentileza", disse ele. "Sejam construtores da unidade. Sejam construtores da paz."

Francisco se encontrou com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, na quarta-feira, e pediu aos líderes políticos proteção contra o extremismo religioso.

Em um gesto de respeito, o governo sugeriu que as emissoras nacionais não transmitissem o chamado islâmico para a oração nesta quinta-feira, a fim de evitar interromper a missa do papa.