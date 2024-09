Com ventos de super tufão, Yagi gira em direção ao sul da China

Por Farah Master

HONG KONG (Reuters) - Províncias e cidades do sul da China se prepararam para a chegada do super tufão Yagi, fechando escolas e adiando voos antes da chegada prevista ao longo da costa subtropical de Hainan, no que poderia ser a tempestade mais poderosa a atingir a China em anos.

Yagi é a palavra japonesa para cabra e para a constelação de Capricórnio, uma criatura mítica que é metade cabra, metade peixe. Ele mais do que dobrou sua força desde que devastou o norte das Filipinas no início desta semana.

Com ventos máximos sustentados de 209 km/h perto de seu epicentro, o Yagi é registrado como o segundo ciclone tropical mais poderoso do mundo em 2024 até o momento, depois do furacão Beryl, de categoria 5, no Atlântico.

Os tufões estão se tornando mais fortes, impulsionados pelo aquecimento dos oceanos, em meio às mudanças climáticas, segundo os cientistas. Na semana passada, o tufão Shanshan chegou ao sudoeste do Japão, a tempestade mais forte a atingir o país em décadas.

O Yagi se transformou em um super tufão na noite de quarta-feira e estava a cerca de 500 quilômetros a sudeste da cidade de Zhanjiang, na província de Guangdong, na tarde desta quinta-feira. As autoridades elevaram o alerta de tufão para o nível mais alto.

Espera-se que ele se mova a uma velocidade de 10 km/h a 15 km/h, trazendo chuvas torrenciais para as áreas costeiras do sul de Guangdong e da ilha de Hainan. O Yagi deve se fortalecer ainda mais e atingir a costa de Qionghai, em Hainan, até Dianbai, em Guangdong, entre a tarde e a noite de 6 de setembro.

