Cinco agentes da inteligência russa são acusados nos EUA por ciberataques na Ucrânia

Os Estados Unidos acusaram, nesta quinta-feira (5), cinco agentes de inteligência militar russos pela suposta participação em ciberataques à infraestrutura civil na Ucrânia antes da invasão russa.

De acordo com o vice-procurador-geral Matthew Olsen, os membros da agência de inteligência militar russa GRU realizaram uma campanha cibernética contra a Ucrânia conhecida como "WhisperGate".

"A campanha WhisperGate incluiu o ataque à infraestrutura civil e sistemas informáticos ucranianos totalmente alheios à defesa militar ou nacional", disse Olsen em uma coletiva de imprensa.

O agente especial do FBI William DelBagno afirmou que o ciberataque em janeiro de 2022 "poderia ser considerado o primeiro disparo da guerra".

Seu objetivo era, segundo ele, paralisar o governo e a infraestrutura crítica da Ucrânia, atacando os sistemas financeiros, a agricultura, os serviços de emergência e médico e as escolas.

A campanha não se limitou à Ucrânia, continuou Olsen, mas também abrangeu sistemas informáticos nos Estados Unidos e em outros países da Otan que apoiam a Ucrânia.

Em junho, um civil russo, Amin Timovich Stigal, de 22 anos, foi acusado nos Estados Unidos de conspirar para hackear e destruir sistemas informáticos por sua suposta participação em "WhisperGate".

Stigal e os cinco membros do GRU russo permanecem em liberdade, e o Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US$ 60 milhões (R$ 336 milhões) por informações que levem à sua prisão, ou seja, US$ 10 milhões (R$ 56 milhões) por cada um.

Para o Departamento de Justiça dos EUA, o WhisperGate era uma "arma cibernética projetada para destruir".

A campanha permitiu vazar históricos médicos de pacientes e modificar os sites para que exibissem a mensagem: "Ucranianos! Todas as informações sobre vocês foram tornadas públicas, tenham medo e esperem o pior". Os dados hackeados foram colocados à venda na internet.

O promotor Erek Barron informou que os oficiais do GRU acusados eram membros da unidade 29155 da Direção Principal de Inteligência da Rússia.

A unidade 29155, responsável por operações no exterior, é acusada, por exemplo, da tentativa de envenenamento do ex-espião russo Serguei Skripal no Reino Unido, em 2018.

Na quarta-feira, as autoridades americanas já haviam adotado uma série de medidas, incluindo ações criminais e sanções, como resposta às tentativas de interferência nas eleições dos Estados Unidos, que atribuem à Rússia.

O procurador-geral Merrick Garland anunciou duas ações: a apreensão de 32 nomes de domínio utilizados no âmbito de uma "campanha para influenciar o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos" realizada sob a autoridade da administração presidencial russa, e o processo contra dois diretores do meio de comunicação russo RT, financiado pelo Estado.

