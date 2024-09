CEO da Esportes da Sorte escreveu carta antes de se entregar: 'Tranquilo'

O CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, escreveu uma carta antes de se entregar à Polícia Civil de PE com a esposa nesta quinta-feira (5) (leia na íntegra ao final do texto). Eles são alvo da mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e investiga uma organização criminosa que opera um esquema de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

O que aconteceu

No texto, Darwin garante que a atividade da empresa é "lícita". "Já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredito que isso deve ser separado. A minha atitude sempre foi defender a lei", destacou.

O CEO da Esportes da Sorte escreveu que estava "tranquilo" ao se entregar. "Me encontro tranquilo neste momento. Por mais que tenha muita angústia, o que é natural, já que ninguém deseja passar por isso, sigo confiante no processo", acrescentou.

Ele também disse que se surpreendeu com o pedido de prisão. "Dado que sempre me coloquei à disposição das autoridades. De qualquer forma, irei cumprir os ritos legais e observar todas as nuances jurídicas."

Prisão

Darwin e Maria Eduarda já deram entrada no sistema penitenciário de PE. Segundo a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização), Darwin foi levado para o Cotel (Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna), na cidade de Abreu e Lima. Maria deu entrada na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife.

Defesa diz que já impetrou Habeas Corpus do casal no TJ-PE (Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco). Agora, eles aguardam a análise da solicitação.

Em nota na quarta-feira (4), a Esporte da Sorte disse que segue à disposição das autoridades. Eles ressaltaram que, desde março de 2023, a empresa presta "todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso, através de diversas petições e documentos apresentados pelo escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão".

A polícia apreendeu na quarta joias e dinheiro vivo no apartamento de Darwin Filho, na zona sul de Recife. Ele não estava no local no momento da apreensão.

A reportagem apurou que também havia mandados de prisão preventiva no nome do pai dele (Darwin Henrique da Silva). Os documentos foram emitidos pela 12ª Vara Criminal da Capital, de Recife, na terça-feira (3).

O advogado Pedro Avelino, que representa o pai de Darwin, declarou ao jornal O Globo que o cliente não se apresentará às autoridades. O UOL tentou contato com o advogado, que não retornou as mensagens.

Deolane presa

Deolane Bezerra e sua mãe foram presas na manhã de quarta. Ao todo, polícia cumpria 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão domiciliar no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO). Todos expedidos pelo juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife.

A Justiça determinou bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. Os investigados na operação também devem entregar passaportes e, se for o caso, terão o porte de arma suspenso.

Helicópteros, carros de luxo e imóveis também foram apreendidos pela polícia.

A Justiça de Pernambuco decidiu manter Deolane Bezerra e a mãe, Solange Alves, presas preventivamente após a realização de audiência de custódia. Elas seguem na Colônia Penal Feminina Bom Pastor.

Leia a carta de Darwin Filho na íntegra:

Em primeiro lugar, não existem duas verdades, mas podem existir duas, cinco, dez, mil mentiras, mas a verdade é sempre uma só. Preferi vir aqui, antes de cumprir o meu dever com a justiça, e falo com muita transparência, porque se não tivesse a consciência tranquila sobre meus atos, jamais iria me expor nesse momento, inclusive porque serei confrontado comigo mesmo daqui para frente.

Sempre fui muito vocal no intuito de contribuir com o debate favorável à regulamentação das apostas esportivas de cota fixa e jogos online no Brasil. Como representante do Esportes da Sorte, sempre colaborei com a atuação das autoridades e das investigações. Nossa atividade é lícita, já as organizações criminosas são difíceis de combater e acredito que isso deve ser separado. A minha atitude sempre foi defender a lei. Também sempre pautei nossa atuação em favor das boas práticas, do jogo responsável e o defendo como forma de entretenimento.

Sigo colaborando com todas as investigações, inclusive ficando surpreso com a ausência de motivos que levaram a uma medida tão rigorosa, quanto a que a mim foi aplicada. Dado que sempre me coloquei à disposição das autoridades. De qualquer forma, irei cumprir os ritos legais e observar todas as nuances jurídicas.

Me encontro tranquilo neste momento. Por mais que tenha muita angústia, o que é natural, já que ninguém deseja passar por isso, sigo confiante no processo. Aproveito para agradecer aos nossos colaboradores, clientes, parceiros, e dizer que vocês jamais irão se decepcionar com o Esportes da Sorte.

Vou me dirigir às autoridades para me apresentar e o farei de maneira muito serena. Eu acredito muito na justiça e tenho absoluta certeza da minha conduta e de todas as pessoas que trabalham conosco, sei que tudo isso será esclarecido.

Muito obrigado