Candidato do Novo em Osasco promete 14º salário para professores

O candidato à Prefeitura de Osasco Dr. Lindoso (Novo) afirmou que pretende aumentar o salário dos professores e criar um 14º salário para docentes e funcionários da área de educação no município. Ele participou de sabatina promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo, exibida nesta quinta-feira (5).

O professor destacou a melhora na qualidade do ensino como um dos principais desafios em Osasco. Diante disso, prometeu aumentar os salários dos profissionais que atuam na área da educação, especialmente os dos "professores cansados e desmotivados", e pagar a eles um salário extra.

Dr. Lindoso defendeu o ensino integral nas escolas. Apenas 32% dos habitantes de Osasco completaram o ensino médio.

Médico, Dr. Lindoso afirmou que decidiu disputar a prefeitura pela segunda vez por causa da situação caótica da saúde pública na cidade. Em 2020, ele ficou em segundo lugar no pleito.

É desumano. Eu tenho uma clínica particular, não atendo nem convênio. As pessoas me pedem ajuda --como médico, eu ajudo muitas pessoas. Como prefeito, posso ajudar muito mais

Dr. Lindoso, na sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo

Se eleito, o candidato diz que quer fortalecer a atenção primária na rede pública de saúde. A ideia, afirma, é contratar equipes de instituições especializadas, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, para implementar medidas para atender a população e acabar com as filas de espera.

Ele também garantiu que vai buscar apoio para fazer investir em saneamento básico nas regiões vulneráveis da cidade. Atualmente, apenas 37% das moradias de Osasco têm acesso à rede de esgoto.

Como profissional da saúde, o saneamento básico é básico, mas é uma obra cara, precisa de apoio para fazer. Ninguém gosta de fazer porque não aparece

Dr. Lindoso, na sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo

O candidato diz lamentar que o desenvolvimento econômico não esteja alcançando as famílias da cidade. Osasco tem o segundo maior PIB (Produto Interno Bruto) do estado de São Paulo e a oitava maior renda média por habitante no país.

As empresas escolhem Osasco pela localização privilegiada, principalmente em termos de logística, mas não queremos só atrair as empresas, queremos que elas contratem gente de Osasco, capacitem essas pessoas para elas terem salários melhores

Dr. Lindoso, na sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo

O candidato ainda culpou o crescimento vertical desordenado e as novas construções na cidade pelo segundo pior índice no ranking que avalia a qualidade do ar. O índice é medido pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).

Vou parar todas as construções e rever o Plano Diretor. Tem que haver contrapartidas

Dr. Lindoso, na sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo

O candidato do Novo disse que vai reativar bases da GCM (Guarda Civil Municipal). Além disso, prometeu dobrar o efetivo (hoje são 500 agentes) e aderir à Lei Delegada, um convênio com o governo do estado de São Paulo para contratar policias da capital em folga.

Ele também defende o monitoramento de todas as entradas e saídas da cidade com câmeras.

Candidato defende tarifa zero no transporte

Dr. Lindoso defendeu tarifa zero para o transporte público municipal. Mas diz que pretende implementar a gratuidade de forma gradual, para não comprometer outros setores que demandam investimentos.

Por que pagar, se o transporte é público?

Dr. Lindoso, na sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo

"Metrô será um dos nossos primeiros pedidos para o governador", disse o candidato. "Osasco é uma cidade gigantesca, como não tem uma estação de metrô?", questionou.

O candidato afirmou que "não é Bolsonaro nem Lula" e está disposto a pedir ajuda tanto para o governo estadual quanto para o federal.

Osasco precisa de toda a ajuda. Eu não tenho problema com ninguém, a primeira coisa que eu vou fazer é bater na porta do governador Tarcísio e na porta do presidente Lula

Dr. Lindoso, na sabatina promovida pelo UOL/Folha de S.Paulo

Formado em medicina pela Universidade Federal do Maranhão, onde nasceu, Elissandro Marcio Silva Lindoso também cursou direito e administração de empresas. Em 2003, foi eleito vereador por Osasco (Republicanos). Em 2020, disputou pela primeira vez o cargo de prefeito e terminou em segundo lugar.

A jornalista Priscila Camazano conduziu a sabatina, ao lado de Wanderley Preite Sobrinho, repórter do UOL, e Carlos Petrocilo, repórter da Folha de S.Paulo.

