Câmera de carro flagra bandido atirando em direção a veículo no Rio; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma tentativa de assalto na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (5). O momento foi gravado por uma câmera no carro.

O que aconteceu

Carro seguia pela via quando, no acesso à Linha Amarela, foi surpreendido com o veículo dos assaltantes parando logo à frente. Dois homens descem do carro, e um deles aponta a arma em direção às vítimas.

Criminoso atira, mas o motorista da ré e consegue fugir pela Linha Vermelha. "Abaixa, abaixa", pede o homem para a companheira que estava no banco do carona, antes de escapar.

Só após conseguirem fugir, a mulher pergunta o que aconteceu. "Já passei já, assalto. Já foi, levanta", responde o motorista. "Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Estava sentindo em meu coração", acrescentou.

A Polícia Civil do RJ não conseguiu localizar a ocorrência baseado apenas no vídeo. Já a Polícia Militar não respondeu ao pedido de informações.