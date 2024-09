Bruno Lage, ex-Botafogo, é o novo técnico do Benfica

O português Bruno Lage, que treinou o Botafogo no ano passado, foi anunciado nesta quinta-feira (5) como novo técnico do Benfica, no lugar do alemão Roger Schmidt, demitido no último fim de semana.

"Queria muito vir" e trabalhar em um clube "no qual me sinto em casa", declarou Lage, que assinou um contrato de dois anos.

O treinador já comandou o Benfica na temporada 2019/2020, antes de assumir o Wolverhampton da Inglaterra em 2021. Sua passagem pelo Botafogo durou apenas três meses, de julho a outubro de 2023.

Em sua apresentação, Lage prometeu um futebol "mais ofensivo, dinâmico e divertido".

Roger Schmidt foi demitido no último sábado, após o empate do Benfica em 1 a 1 com o Moreirense, pela quarta rodada do Campeonato Português.

O time de Lisboa teve um início de campeonato complicado e é apenas o sexto colocado na tabela.

"Foi uma decisão rápida e fácil", explicou o presidente do clube, o ex-jogador Rui Costa, sobre a contratação de Bruno Lage.

"É o retorno à casa de um dos nossos, de alguém que tem o perfil e as qualidades que acreditamos serem necessárias atualmente para dirigir o Benfica", afirmou Costa.

