Boulos tem 23% das intenções de voto, Nunes, 22% e Marçal, 22%, aponta Pesquisa Datafolha

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) estão empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 5. A um mês da eleição, Boulos tem 23% das intenções de voto, enquanto Marçal e Nunes têm, cada um, 22%.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) tem 9%, enquanto o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) aparece com 7% das menções e a economista Marina Helena (Novo), com 3%. Outros 8% disseram votar branco ou nulo, e 4% não souberam responder.

Este é o primeiro levantamento de intenção de voto publicado pelo instituto após o início do horário eleitoral, que começou a ser veiculado no rádio e na televisão em 30 de agosto.

O Datafolha ouviu 1.204 eleitores de São Paulo entre os dias 3 e 5 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-03608/2024.

O último levantamento, divulgado pelo instituto em 22 de agosto, apontou um empate técnico entre o deputado federal, o ex-coach e o atual prefeito. Boulos apareceu com 23%, enquanto Marçal registrou 21% - crescimento de sete pontos comparado à pesquisa anterior -, e Nunes, 19% das intenções de voto no cenário estimulado. Em seguida, estavam Datena, com 10%, Tabata, com 8%, e Marina Helena, com 4%.

Comparando com a pesquisa de duas semanas atrás, Boulos se manteve estável, com 23%, enquanto Marçal oscilou de 20% para 21%, como Nunes, que foi de 19% para 22% - todas as oscilações foram positivas, mas dentro da margem de erro. Tabata também passou de 8% para 9%; enquanto Datena oscilou negativamente de 10% para 7%.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, a maior parte dos eleitores entrevistados continua se dizendo indecisa sobre em quem votar, totalizando 38%. Boulos segue na frente, com 19%, seguido de Marçal, com 15%, Nunes com 10%, Tabata com 4%, e 2% dos entrevistados disseram que votariam "no atual".

Cenários de segundo turno

Em um possível cenário entre Boulos e Marçal, o deputado federal ganha do ex-coach por 45% das intenções de voto ante 39%. Nesse cenário, 12% votam em branco ou nulo, e 3% não sabe.

Já numa disputa entre Nunes e o empresário, o atual prefeito venceria por 53% de menções, contra 31% em Marçal. Votos em branco, nulo ou em nenhum são 15%, e 2% não souberam responder.

Em um terceiro cenário, em que o prefeito enfrentaria Boulos, Nunes venceria com 49%, contra 37% de intenções de voto no deputado federal.