Bolsa fecha em leve alta e dólar cai, à espera de dados dos EUA

A Bolsa de Valores de São Paulo teve uma quinta-feira (5) bem morna. O Ibovespa quase não variou o dia todo, deu uma acelerada na última meia hora e terminou o pregão em alta de 0,29%, indo a 136.502 pontos. Os investidores estão à espera dos dados oficiais do mercado de trabalho americano — o Payroll — que saem amanhã, sexta-feira (6).

Ja o dólar teve queda de 1,22%, indo a R$ 5,571. O dólar turismo fechou negociado a R$ 5,791.

O que aconteceu

A Bolsa passou o dia em compasso de espera, pelos dados do Payroll dos Estados Unidos amanhã. Mas alguns dados da economia americana mexeram com a cotação do dólar em países emergentes.

Foi o caso das informações da ADP. A empresa que gerencia folhas de pagamento mostrou que agosto foi o mês mais fraco para o crescimento de empregos do setor privado nos Estados Unidos desde janeiro de 2021. Foram contratados apenas 99.000 trabalhadores em agosto, menos que os 111.000 revisados em julho, fornecendo mais um sinal de desaceleração da atividade econômica americana.

A divulgação desse índice fez o real se apreciar. Foi o que disse André Galhardo, consultor econômico da plataforma de transferências internacionais Remessa Online. "Depois da pesquisa Jolts indicar ontem o menor nível de vagas em aberto nos Estados Unidos desde março de 2021, agora foi a vez da ADP", afirmou Galhardo.

Por que isso importa?

Se for confirmado amanhã um esfriamento do mercado de trabalho americano, os juros devem sofrer um corte maior. O Federal Reserve, o banco central dos EUA, conhecido por Fed, pode, em vez de baixar a taxa em 25 pontos base, adotar um valor maior, de 0,50 pontos, por exemplo. Ou sinalizar mais cortes nos próximos meses.

Quanto mais cai a taxa americana, melhor para o Brasil. Isso porque os investidores podem sair dos EUA para investir aqui.

Então, porque a Bolsa não subiu hoje?

Por conta do índice de gerentes de compras (PMI) do setor de serviços dos Estados Unidos. O indicador que mostra expansão do setor de serviços americano passou para 55,7 pontos em agosto, depois de ter ficado em 55 em julho, de acordo com a S&P Global. A previsão era de 55,1 pontos. "Esse indicador mostrou que atividade econômica está, sim, desacelerando, mas num ritmo muito moderado", diz Galhardo. E isso acabou esfriando os ânimos dos investidores.

Minério de ferro x Petróleo

Nem mesmo os produtos básicos (commodities) ajudaram nesta quinta-feira. Mesmo com o preço do minério de ferro atingindo durante a madrugada a cotação mais baixa desde 2022 em Singapura, as ações da Vale (VALE3) subiram. Com peso de 11,32% no Ibovespa, elas puxaram o índice para cima com alta de 0,84%, fechando a R$ 57,47, conforme dados preliminares. "Existe uma expectativa de que o governo chinês dê incentivos para o mercado imobiliário e por isso as ações subiram", disse Rodrigo Moliterno, diretor de renda variável da Veedha Investimentos.

Por outro lado, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) tinham tudo para subir, mas caíram. Pela manhã, o petróleo estava subindo e os papéis da empresa chegaram a valorizar cerca de 0,50%.

Havia uma notícia de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) estaria perto de um acordo para adiar um planejado aumento de produção. No entanto, a Opep+ reiterou no início da tarde que vai cumprir com a redução prometida. As ações da Petrobras inverteram o sinal e passaram a cair. PETR3 fechou com desvalorização de 0,76%, indo para R$ 41,83 e PETR4, de 0,52%, para R$ 38,34, conforme dados preliminares.