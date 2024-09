Bolívia goleia Venezuela (4-0) na abertura da 7ª rodada das Eliminatórias

A Bolívia recuperou as esperanças de se classificar à Copa do Mundo de 2026 ao golear a Venezuela por 4 a 0 nesta quinta-feira (5), em El Alto, a 4.150 metros de altitude, no jogo que abriu a sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Os gols da partida foram marcados por Ramiro Vaca (13'), Carmelo Algarañaz (45'+5), Miguel Terceros (46') e Enzo Monteiro (89).

Com este resultado, a seleção boliviana chega a seis pontos e sobe para a sétima posição na tabela, a que leva a uma repescagem contra um representante de outra confederação, enquanto a Venezuela segue no quarto lugar, que dá vaga direta no Mundial.

A vitória também mantém uma invencibilidade da Bolívia como mandante contra a 'Vinotinto' que vem desde 2009.

Na próxima terça-feira, os bolivianos terão um desafio fora de casa contra o Chile, pela oitava rodada, enquanto a Venezuela recebe o Uruguai em Maturín.

