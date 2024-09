Atriz de série da HBO que estava desaparecida é encontrada em hotel em SP

A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, foi encontrada nesta quinta-feira (5) em São Paulo. Ela estava desaparecida desde a última segunda-feira (2).

O que aconteceu

Atriz foi encontrada em um hotel no bairro Vila Mariana, na capital paulista. A informação foi confirmada ao UOL pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) de São Paulo.

Inicialmente, a polícia havia informado ao UOL que a atriz teria sido encontrada sem vida no hotel. Pouco tempo depois, o departamento corrigiu a informação e declarou que ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca.

Maidê foi atendida pelo Samu no local, informou a chefe do DHPP, delegada Ivalda Aleixo, no início da noite desta quinta-feira. A jovem foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), no bairro Cerqueira César. A unidade confirmou que a atriz deu entrada no local, mas disse que "não tem autorização para dar informação sobre o estado de saúde" dela. Amigos e a mãe da atriz estão no hospital.

A atriz deu entrada no hotel na segunda-feira (2), data em que ela desapareceu, acrescentou a delegada. Ainda não se sabe se Maidê estava sozinha ou se alguém estava hospedado com ela.

A Polícia Civil pediu perícia no local onde a mulher foi achada e vai analisar as imagens das câmeras de segurança.

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa localizou a jovem na tarde desta quinta-feira (5), em um hotel na região central de São Paulo. O Samu foi acionado e as equipes da delegacia especializada atuam para esclarecer os fatos. Outros detalhes serão passados ao término dos trabalhos no local.

Secretaria da Segurança Pública de SP, em nota

Entenda o caso

Maidê havia sido vista pela última vez em Moema, área nobre da zona sul de São Paulo. Em postagem nas redes sociais, a família informou que Maidê sumiu por volta das 15h30 do dia 2 de setembro.

Familiares, amigos e famosos chegaram a fazer uma campanha para ajudar nas buscas por Maidê Mahl. A família da atriz registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo. Personalidades como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Maria Bopp, Leonardo Miggiorin entre outras, compartilharam o cartaz com a foto da artista.

O médico Adilon Harley Machado explicou que a amiga estava passando por problemas de saúde mental antes do desaparecimento. "Existe muita gente que está, neste momento, sofrendo, sem saber o que fazer. A nossa amiga, Maidê, que é uma brilhante atriz, uma modelo muito talentosa, vinha já há algum tempo passando por questões de saúde mental super bem acompanhada com o pessoal do Hospital São Paulo, [pelo qual] a gente é muito grato, e parece que teve um agravamento recentemente e desde segunda-feira a gente não tem informações sobre ela. A gente já acionou todos os órgãos responsáveis", contou, por meio dos stories do seu perfil do Instagram.

Apesar da fala do amigo, a mãe de Maidê falou à imprensa, na tarde desta quinta, que a filha não tinha distúrbios psiquiátricos. "Ela ficou abalada pelo falecimento da irmã [há 3 meses e meio], assim como eu fiquei bastante abalada. Ela acompanhou o tratamento da irmã durante muito tempo e se abalou, assim como eu também (...) [Sabia se ela tomava tarja preta?] Não, ela estava bem. Eu estive aqui [em São Paulo] em junho com ela, passeamos. Ela estava bem", declarou a mãe.

Maidê Mahl tem em seu currículo a participação em séries do HBO Max e do Star+, da Disney. Na Max, ela atuou em "Vale dos Esquecidos" e no Star+ integrou o elenco de "O Rei da TV", série sobre a vida de Silvio Santos.