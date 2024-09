Apesar das críticas, despoluição do rio Sena é o maior legado das Olimpíadas de Paris

A organização das Olimpíadas e Paralimpíadas em Paris deu à cidade um prazo para a realização de um antigo sonho: a despoluição do rio Sena. Apesar das críticas, o projeto bilionário é o maior legado do evento esportivo para a capital francesa.

Lúcia Müzell, da RFI

A epopeia começou há 10 anos, quando Paris foi escolhida para sediar os Jogos de 2024. Fazia um século que a poluição interditava o banho no Sena, mas mesmo assim, a cidade prometeu que algumas das provas de natação ocorreriam no rio. Mais do que um compromisso com o Comitê Olímpico Internacional (COI), o objetivo se tornou uma questão de honra para prefeitura municipal, que queria devolver o Sena para os parisienses.

"Todos os esforços de despoluição sempre são muito bem-vindos. Nós precisamos fazê-los porque sabemos que os problemas ambientais vão ficando cada vez mais complicados, portanto, vai sendo cada vez mais difícil de eles serem resolvidos", salienta professora Monica Ferreira Porto, especialista em recursos hídricos e qualidade da água do departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade de São Paulo (USP).

Uma série de obras foram feitas para melhorar as estações de tratamento de esgoto, separá-lo das águas pluviais e reduzir a poluição do tráfego fluvial. A conta foi de mais de € 1,4 bilhão e se tornou alvo de críticas de opositores, que acusaram a prefeitura de gastar demais no projeto sem ter a garantia de que o rio ficaria mesmo apto para o banho. As chuvas que caíram na véspera e na abertura dos Jogos Olímpicos colocaram em xeque a promessa: os treinos e a prova de triatlo tiveram de ser adiados devido ao elevado nível de bactérias fecais na água.

"Cidades como Paris ou Londres têm um agravante de terem um sistema misto, em que existe apenas uma tubulação na qual são veiculados o esgoto doméstico e a drenagem de águas pluviais. Todas as cidades que tiveram os seus sistemas implantados no século 19, ou na primeira do século 20, utilizavam muito esse sistema", relembra a professora.

"A ideia era de que quando chovia muito, o esgoto fosse diluído. Só que fica muito difícil, quando chove muito, a gente conseguir ter recreação de contato primário, ou seja, em que há contato direto com a água", afirma.

Rio despoluído não é sinônimo de rio próprio para o banho

As imagens do rio Sena com uma aparência não tão despoluída assim, durante as Olimpíadas, despertaram polêmica mundo afora. No Brasil, oito anos depois da realização do megaevento no Rio de Janeiro e tendo a Baía de Guanabara como cenário, o assunto virou tema de memes e piadas nas redes sociais.

Mas a Monica Ferreira Porto destaca um aspecto importante: rio despoluído não necessariamente é sinônimo de rio próprio para o banho.

"É muito difícil a gente conseguir esse nível de despoluição em um rio urbano. E muito raramente a gente consegue atingir esse padrão 100% do tempo em rios em bacias hidrográficas tão ocupadas por zonas urbanas", salienta.

A volta da biodiversidade aquática simboliza o sucesso do projeto - independentemente da cor amarronzada do Sena, que não mudou. O trabalho de despoluição trouxe de volta mais de 30 espécies de peixes para o rio - nos anos 1990, apenas seis eram encontrados. Pescadores de fim de semana agora se tornaram comuns, em pleno centro de uma das maiores metrópoles do mundo.

Revitalização começou com fim dos carros nas margens do Sena

A limpeza foi mais um passo da revitalização das margens do rio, iniciada com o fim do tráfego de veículos, substituídos por pedestres que frequentam bares, restaurantes, atividades de lazer e até academia instalados na região. Mais do que nunca, o rio compõe a paisagem urbana de Paris e virou uma atração completa da cidade.

"Para uma cidade ter a possibilidade de um rio despoluído a ponto de poder ter um uso dele, mesmo que seja para esportes como remo ou, em um dia de verão, sentar na margem e colocar o pé na água, é muito importante. É muito ruim a gente ter um rio cuja qualidade da água é tão degradada que a população começa a virar as costas para ele", observa a pesquisadora da USP.

Num planeta que se sabe cada vez mais quente, o Sena tem vocação de ser um importante ponto de frescor para os moradores. A prefeitura parisiense mantém o plano de inaugurar três áreas de banho no rio em 2025, mas a autorização para o uso dependerá da qualidade da água, conforme os testes a serem realizados regularmente. A quantidade de chuvas na véspera será determinante, como mostrou o período das Olimpíadas.