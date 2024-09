Ações da China sobem com expectativa de afrouxamento da política monetária

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China subiram enquanto os mercados de Hong Kong recuperaram a maior parte das perdas no fechamento desta quinta-feira, com o banco central chinês enviando sinais de mais afrouxamento da política monetária e reforçando o sentimento do mercado.

A China ainda vê algum espaço para reduzir a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reservas, disse Zou Lan, chefe do departamento de política monetária do Banco do Povo da China, acrescentando que a autoridade monetária continuará a implementar políticas para apoiar a recuperação econômica.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,14%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,17%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,07%.

Preocupações com o enfraquecimento da demanda de petróleo levaram a uma queda das ações de energia listadas na China e em Hong Kong. O Índice do Hang para o setor caiu mais de 3%, sofrendo as perdas mais significativas, com a China Petroleum & Chemical Corp em queda de 6%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,05%, a 36.657 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,21%, a 2.575 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,45%, a 21.187 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,50%, a 3.458 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,40%, a 7.982 pontos.