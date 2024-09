Duas pessoas morrem em acidente com lancha em Rio do Fogo (RN)

Duas pessoas morreram em um acidente com uma lancha que navegava no município de Rio do Fogo, no Rio Grande do Norte, na tarde desta quinta-feira (5).

O que aconteceu

Embarcação carregava 19 pessoas, incluindo tripulação. Foram registrados dois óbitos, e as demais vítimas não sofreram traumas graves, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. O acidente aconteceu por volta das 12h50 desta quinta-feira (5), e as buscas já estavam encerradas por volta das 15h20.

Vítimas foram levadas para unidades de saúde de Natal. As pessoas foram encaminhadas para os hospitais José Pedro Bezerra e Walfredo Gurgel, informou a Sesed (Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social).

Equipe de 30 bombeiros participou da ocorrência. A corporação enviou mergulhadores do Corpo de Bombeiros, um helicóptero, dois botes, uma moto aquática, uma lancha e sete viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Governadora do RN agradeceu o empenho das equipes. Fátima Bezerra (PT) publicou uma mensagem no Instagram dizendo que seguiria informando sobre o andamento do caso.

O UOL tenta contato com a Prefeitura de Rio do Fogo. O texto será atualizado em caso de resposta.