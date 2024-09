CORREÇÃO-Abertura de vagas no setor privado dos EUA em agosto é a menor em 3 anos e meio

(Corrige o mês do relatório no segundo parágrafo, de "este mês" para "no mês passado")

WASHINGTON (Reuters) - Os empregadores privados dos Estados Unidos contrataram o menor número de trabalhadores em três anos e meio em agosto e os dados do mês anterior foram revisados para baixo, o que pode indicar uma forte desaceleração do mercado de trabalho.

Foram abertas 99.000 vagas de emprego no setor privado no mês passado, o menor número desde janeiro de 2021, contra 111.000 em julho, segundo relatório da ADP divulgado nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 145.000 postos de trabalho, após 122.000 em julho conforme relatado anteriormente.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, é publicado antes do relatório de emprego mais abrangente do governo, que será divulgado na sexta-feira.

A expectativa é de que a economia dos EUA tenha aberto 139.000 vagas de emprego no setor privado em agosto, depois de 97.000 em julho, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

Com a expectativa de ganhos sólidos no emprego público, a previsão é de criação de um total de 160.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, depois de 114.000 em julho.

A previsão é de que a taxa de desemprego caia para 4,2%, em comparação com a máxima de quase três anos de 4,3% em julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)