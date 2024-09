Cuidado! Esses 10 itens comuns podem arruinar seu sono sem você saber

Já ouviu o dito popular "menos é mais"? Pois ele também pode servir como uma recomendação médica, pois quanto mais coisas você coloca em seu quarto, por exemplo, mais comprometida pode ficar a qualidade do seu sono, sabia disso?

Por isso, VivaBem, com ajuda de especialistas, mostra a seguir o que é melhor você não levar para dentro desse cômodo de descanso, por mais tentador que possa ser. Nem sempre um quarto que tem tudo é o melhor para nossa saúde.

1. Televisão

Imagem: Getty Images

Assistir TV deitado na cama, antes de dormir e no escuro, pode afetar a qualidade do sono. O excesso de estímulos visuais, sons e luz emitidos pela tela pode inibir a produção de melatonina, o hormônio que induz ao adormecer, e causar agitação e insônia. Para uma noite de sono reparador, desligue a TV pelo menos 90 minutos antes de se deitar e prefira conteúdos mais calmos. Melhor ter TV apenas na sala.

2. Livros

Levar um livro para a cama é muito positivo, pois a leitura (não sendo perturbadora ou muito emocionante) antes de dormir ajuda a relaxar e pode sinalizar ao corpo que é hora de se preparar para descansar. Mas isso é bem diferente de guardar livros nesse ambiente, ainda mais expostos. Assim como as revistas, eles podem acumular poeira e ácaros, sobretudo se forem muitos e faltar uma limpeza regular.

3. Cortinas

Imagem: Getty Images

Elas podem afetar a qualidade do ar interno e prejudicar o sono com quadros alérgicos, da mesma forma que os livros. Se você tem rinite, asma ou bronquite, considere não ter essas peças ou lavá-las a cada três meses. Se o quarto pega muita poeira, lave até mais vezes. Já, semanalmente, passe aspirador e pano úmido nelas, e limpe as paredes. Prefira cortinas de tecidos sintéticos, leves e finos, ou persianas de PVC, que são mais fáceis de limpar e acumulam menos pó.

4. Tapete

Deixa o quarto mais confortável e quentinho, especialmente no frio, mas, de novo, assim como as cortinas, requer uma rotina de cuidados frequente e não é o item mais recomendado para quem sofre de problemas respiratórios. Se mesmo assim quiser ter, priorize modelos que não sejam felpudos e aspire pelo menos uma vez por semana. Com cães e gatos em casa é necessário intensificar a manutenção.

5. Flores naturais

Elas acrescentam charme, beleza e alegria ao quarto. Mas é preciso analisar sua presença quando o ambiente estiver todo fechado. Imagine despertar pelo cheiro forte exalado, com espirros por causa do pólen dispersado no ar ou por insetos que podem ter vindo com elas, como formigas. Tem mais. Flores podem ser fontes de bactérias, fungos e oferecer risco de infecções a pessoas imunodeprimidas.

6. Bicho de pelúcia

Imagem: Getty Images

Bichinhos de pelúcia são usados para decorar quartos infantis e proporcionar aconchego. Mas, pelo lado da saúde, acumulam pó e ácaros. Se quiser tê-los, que seja uma quantidade mínima, escolha opções fáceis de higienizar e lave a cada duas semanas. Depois de a criança brincar, eles devem ser guardados em sacos plásticos e, em se tratando de bebês, não devem ir para dentro do berço.

7. Relógio mecânico

Versões com molas e ponteiros possuem um mecanismo interno que gera ruído de tique-taque sem parar, como se o tempo estivesse sendo marcado a cada segundo. De dia, você pode até não perceber o som, mas, de noite, dormindo, ele pode incomodar e não deixar você dormir. No quarto, prefira não ter relógio ou escolha um silencioso e digital.

8. Aparelhos em stand-by

Videogame, aparelho de som, modem de internet e tudo o mais que lhe vier à mente que possua pequenas luzes de LED verdes ou vermelhas, que ficam acesas continuamente, pode atrapalhar seu sono. Essas luzes indicam que eletrônicos estão em modo stand-by, ou seja, de espera e sem estarem em uso continuam recebendo energia. Então, deixe fora do quarto ou desconecte antes da tomada.

9. Copo com água

Imagem: iStock

Se for para se hidratar, faça isso antes de ir para a cama. Manter como rotina um copão com água ao lado dela, no móvel de apoio, pode induzir você a acordar de noite para beber água e, por consequência, ir ao banheiro várias vezes. Como resultado, seu sono ficará todo fragmentado, podendo até não chegar na fase REM, de sono profundo e restaurador. Logo, você acordará cansado e ranzinza.

10. Janela fina ou mal vedada

Se for muito leve e fina pode deixar passar para dentro do quarto ruídos da rua, de veículos e pessoas, o que pode perturbar seu sono. Se você mora em uma região muito movimentada, considere usar vidros duplos para abafar o som. Quanto à janela com frestas, embora possibilite a ventilação, acaba tremendo e fazendo muito barulho em noites de ventania, ou deixa o quarto abafado ou muito frio.

Fontes: Laís F. Berro, pesquisadora afiliada e professora do Instituto do Sono/Afip (SP); Raquel Mendes Cordeiro, psiquiatra e professora do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa); Ellen Sodré, otorrinolaringologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo; Leonardo Marculino, oftalmologista do Hospital Cema (SP); e Luiz Scocca, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da USP.