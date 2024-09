Vice de Nunes fala em levar criança à cracolândia para prevenir dependência

Do UOL, em São Paulo

Mello Araújo (PL), candidato a vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo, propôs passeios com crianças na região conhecida como "cracolândia", no centro da cidade, como forma de prevenção à dependência química.

O que aconteceu

"Imagina a gente levar a criança das escolas, com ônibus, com a guarda, para passar num entorno e ver o que é uma pessoa que depende da droga, o que ela vira?", disse o coronel da PM. A declaração foi dada durante sabatina promovida pelo canal Record News na noite desta quarta (4).

Na entrevista, o candidato defendeu internação compulsória de dependentes. "Se você tem um filho e ele está lá, largado, abandonado e sem condições de discernir, a família presente assina um termo e está sendo internado, compulsoriamente, com autorização da família. Mas nós temos os casos em que não há família mais, e essa pessoa está largada lá [na rua]. Ela não tem discernimento. Eu entendo que deveria, sim, ser internado", afirmou.

O Judiciário é uma barreira. O caminho que está sendo feito, tanto é que está dando resultado, é no convencimento. Mas e aqueles que não conseguem se convencer?

Mello Araújo (PL), candidato a vice-prefeito de São Paulo

O coronel da PM reforçou vínculo com Jair Bolsonaro (PL). "Eu estou aqui porque o presidente Bolsonaro me colocou para junto com Ricardo Nunes fazer São Paulo muito melhor", afirmou. "Outros candidatos, de forma infelizmente não muito leal, fazem cortes, fazem modificações, jogam história na imprensa e infelizmente deixam a população em dúvida", disse ele, em referência a onda de apoio de bolsonaristas a Pablo Marçal (PRTB).

Eu estou entrando nessa porque o presidente Bolsonaro pediu para que eu entrasse.

Mello Araújo

"O tratamento é padrão, não existe diferenciação", disse o candidato hoje sobre trabalho policial. Em entrevista ao UOL quando assumiu a Rota, em 2017, Mello Araújo disse que a abordagem nos Jardins tem de ser diferente da periferia. Com sua escolha para vice de Nunes, a declaração passou a ser explorada por adversários.

Às vezes, você vai numa comunidade, você vai usar as gírias que o pessoal costuma usar, para quê? Para facilitar o que você quer. O que você quer? Que a pessoa levante a mão para você fazer a revista pessoal. A imprensa, infelizmente, ela acabou deturpando e colocou de uma forma diferente. A má imprensa, né? Mas o tratamento é padrão, não existe diferenciação

Mello Araújo

Ele afirmou que não concorda com Nunes em tudo, mas que isso é bom. Segundo o candidato, a situação faz com que os dois conversem e cheguem a um denominador comum. "Existe o contraponto. Isso é importante", afirmou.